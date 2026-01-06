ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಪ್ರಿಯಕರನ ಬೆನ್ನು ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಪ್ರಿಯತಮೆ: ಪ್ರಿಯಕರನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರೇಯಸಿ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆ

Bengaluru: ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಇನ್ನೂ 19 ವರ್ಷದ ಯುವತಿಯರು, ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕಿದ್ದವರು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿದು ಸ್ಟೋರಿ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಈಕೆ ಹೆಸರು ನಿಖಿತ ಈಗಿನ್ನೂ 19 ವರ್ಷದ ಯುವತಿ. ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಳು.. ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಮಸಣ ಸೇರಿದ್ದಾಳೆ. ಹೊಸವರ್ಷದಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲೂಕು ಪಿಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಿಯಕರ ರಾಘವೇಂದ್ರನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದವಳು ನೇಣಿನಕುಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಪ್ರಿಯಕರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದು ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಅಂತ ಪೋಷಕರು, ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲದಿನಗಳಿಂದ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿ ಬೇಗ ಮದುವೆಯಾಗುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಅಂತ ಪೋಷಕರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಚೆಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ, 19 ವರ್ಷದ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಎಂಬಾಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೇಣುಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಸಾವಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ಬಿಎಸ್ಸಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತಿದ್ದ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಬಗ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಯುವತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮುನ್ನ ಫೋಟೋಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಪೋಷಕರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಸುವಂತೆ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ಮಗಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಯುವತಿ ಪೋಷಕರು ಯುವಕ ಹರ್ಷನ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಹೇಳಿ ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕಿದ್ದು ಯುವತಿಯರು ಹೀಗೆ ಮಸಣ ಸೇರಿದ್ದು ವಿಪರ್ಯಾಸವೇ ಸರಿ.