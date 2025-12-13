English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Crime
  • ಕಂಡೋರ ಹೆಂಡ್ತಿ ಜೊತೆ ಪೊಲೀಸಪ್ಪನ ಪೋಲಿ ಆಟ..! 12 ವರ್ಷದ ಮಗನಿದ್ರೂ ಖಾಕಿ ಜೊತೆ ಗೃಹಿಣಿ ಜೂಟ್

ಕಂಡೋರ ಹೆಂಡ್ತಿ ಜೊತೆ ಪೊಲೀಸಪ್ಪನ ಪೋಲಿ ಆಟ..! 12 ವರ್ಷದ ಮಗನಿದ್ರೂ ಖಾಕಿ ಜೊತೆ ಗೃಹಿಣಿ ಜೂಟ್

ಆತ ಪೊಲೀಸಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಪೊಲೀಬಿದ್ದೋನು. ಖಾಕಿ ತೊಟ್ಟು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ರೀಲ್ಸ್ ರಾಜ. ತನಗೆ ತಾನೇ ಸ್ಯಾಡಲ್ ವುಡ್ ಹೀರೋ ಕಂ ಸೂಪರ್ ಕಾಪ್ ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆ ಅವ್ನಿಗೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಕಂಡೋರ ಹೆಂಡ್ತಿನೇ ಪಟಾಯಿಸಿಕೊಂಡ ಕಿಲಾಡಿ ಅವನು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ರೀಲ್ಸ್ ರಾಜನ ಘನಂದಾರಿ ಕೆಲ್ಸ ಏನು ಅಂತಾ ನೀವೆ ನೋಡಿ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 13, 2025, 08:39 PM IST
    • ಕಂಡೋರ ಹೆಂಡ್ತಿಯನ್ನು ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ ಪೋಲಿ ಪೊಲೀಸಪ್ಪ..!
    • 12 ವರ್ಷದ ಮಗ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ರು ಖಾಕಿ ಜೊತೆ ಗೃಹಿಣಿ ಜೂಟ್..!
    • ರೀಲ್ಸ್ ರಾಜನ ಘನಂದಾರಿ ಕೆಲ್ಸ ಏನು ಅಂತಾ ನೀವೆ ನೋಡಿ.

Trending Photos

ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶ್ರೀಕಾಂತ್‌ಗೆ &#039;ಬಿಗ್ ಬಾಸ್&#039;ನಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಬಹುಮಾನದ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರ..
camera icon9
Bigg Boss Kannada 12
ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶ್ರೀಕಾಂತ್‌ಗೆ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್'ನಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಬಹುಮಾನದ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರ..
ಬೇರೋಬ್ಬನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ಅಪಹರಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗುವ ವಿಚಿತ್ರ ಪದ್ಧತಿ!
camera icon5
Africa
ಬೇರೋಬ್ಬನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ಅಪಹರಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗುವ ವಿಚಿತ್ರ ಪದ್ಧತಿ!
ಹೋಂಡಾ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್‌, 1.36 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ..!
camera icon5
Honda Cars
ಹೋಂಡಾ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್‌, 1.36 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ..!
ಆರಾಧ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌ ಭಾವುಕ! ಮಗಳ ಮೇಲಿನ ಮಮಕಾರದಿಂದ ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ
camera icon6
Abhishek Bachchan
ಆರಾಧ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌ ಭಾವುಕ! ಮಗಳ ಮೇಲಿನ ಮಮಕಾರದಿಂದ ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ
ಕಂಡೋರ ಹೆಂಡ್ತಿ ಜೊತೆ ಪೊಲೀಸಪ್ಪನ ಪೋಲಿ ಆಟ..! 12 ವರ್ಷದ ಮಗನಿದ್ರೂ ಖಾಕಿ ಜೊತೆ ಗೃಹಿಣಿ ಜೂಟ್

ಬೆಂಗಳೂರು : ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಏನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್, ಏನ್ ಎಕ್ಷಪ್ರೆಷನ್, ಒಂದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ವುಡ್, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ನಟಿಯರನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವಂತಿದೆ. ಹೌದು.. ಇದೇ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲೇ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ಹಾಡಿ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದೋರು ಮುಂದಿನ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ವುಡ್ ನ ಜೋಡಿ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇವ್ರ ಮುಸೂಡಿಗೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇವ್ರೇನೂ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರ?, ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲಾ ಈತನಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿವೆ. ಈ ಮಾಯಾಂಗನೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ 12 ವರ್ಷದ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ಸಳ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಈ ಸುಂದರಾಂಗಿ ಆಂಟಿ ಹೆಸ್ರು ಮೋನಿಕಾ ಅಂತಾ.. ಇವ್ನ್ ಬಿಟ್ಟು, ಅವ್ನ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಂತಾ ಪೊಲೀಸಪ್ಪನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ಮೈಸೂರು ಮೂಲದ ಈ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಮೋನಿಕಾ ಮೊದಲ ಮದುವೆ ನಂತರ ಈ ಮಂಜುನಾಥನನ್ನು ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ 15 ವರ್ಷ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. 12 ವರ್ಷದ ಮಗ,ಒಳ್ಳೆಯ ಗಂಡ, ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಕೆ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಆಗಿ ಚನ್ನಾಗೆ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ರೀಲ್ಸ್ ಹುಚ್ಚು ದಿನೆ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗಿದ್ರು. ಇದನೆಲ್ಲಾ ನೋಡಿದ ಈಕೆ ನಾನೇ ಆಂಟಿಗೆ ನಾನೇ ರಾಣಿ ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆ ತಲೇಗೇರಿದೆ. ಗಂಡನೇ ಒಲ್ಲೆ. ಪೊಲೀಸಪ್ಪ ನಂಗೆ ನೀನೇ ಪ್ರಿಯಕರ ಅಂತಾ ಈತನ ಜೊತೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬಳಕೆ
ಹೌದು, ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾದ ಕೇವಲ ಎರಡೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನೀನೆ ಎಲ್ಲಾ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪೊಲೀಸಪ್ಪ ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸಿದ್ದ.‌ ಇತ್ತಾ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಗಂಡನಿಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಪೊಲೀಸಪ್ಪನ ರೀಲ್ಸ್ ರಾಣಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇನ್ನು ಕಳೆದ ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಮೋನಿಕಾ ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾಗಿದೆ. ಪರಿಚಯದ ನಂತರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸ್ ಚೆಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿದಿನ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಂಡ್ ರೀಲ್ಸ್ ರಾಣಿ ಮೋನಿಕಾ, ಸಲುಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸುತ್ತಾಡೋದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ,ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೆ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಕಳೆದೋಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಹೀಗಿರುವಾಗ ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಐನಾತಿ ಮೋನಿಕಾ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ನನ್ನ ಜೀವನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ.ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಬುದ್ದಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ದೂರು ನೀಡಿದ್ಲು. ದೂರಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಚಂದ್ರ ಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸರು ಗಂಡನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪಾ ಅಮಾಯಕ ಗಂಡನಿಗೆ ಮಾಯಾಂಗಿನಿಯ ಕಳ್ಳಾಟ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಗಂಡ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ವೇಳೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಮೋನಿಕಾ 160 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, 1.80 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಕದ್ದು ಸೀದ ರಾಘವೇಂದ್ರನ ಜೊತೆ ಓಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಗಂಡ ಮೋನಿಕಾಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅನುಮಾನ ಬಂದು ಮೋನಿಕಾಳ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಪೊಲೀಸಪ್ಪ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಮೋನಿಕಾಳ ಚಾಟ್ ಇಸ್ಟರಿ ತಗ್ಲಾಕೊಂಡಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಚಂದ್ರಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಮೋನಿಕಾಳ ಗಂಡ ಮಂಜುನಾಥ್ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಯತೀಂದ್ರ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

ಇನ್ನು ವಿಚಾರ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪೊಲೀಸಪ್ಪನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಬುದ್ದಿ ಕಲಿಯದ ಪೊಲೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಅಷ್ಟೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಬರ್ತಿನಿ ಅಂತಾ ಧಿಮಾಕು ತೋರ್ಸಿದ್ದಾನಂತೆ.. ಅಲ್ಲದೇ ಮೋನಿಕಾಳ ಗಂಡ ಹಾಗೂ ಮಗನ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನಂತೆ ಈ ಪೊಲೀಸಪ್ಪ. ಅದೇನೇ ಹೇಳಿ. ಚಿನ್ನದಂತ ಬದುಕಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿ ಪೊಲೀಸಪ್ಪನ ತೋಳಿನಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದಿಂದಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಮುಖ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಗಂಡ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಣ್ಣೀರು ಇಡ್ತಿರೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Bengaluru illicit affairPolice constable affairmarried woman elopesGlidden report Bengaluru

Trending News