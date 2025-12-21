ಬೆಂಗಳೂರು : ಸೋಶಿಯಲ್ ಮಿಡೀಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಸಾದ ವೃದ್ದರು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮಾಧ್ಯಮ.. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಿಟ್ಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ಗೆ ನೆಟ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ.. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಕಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೆಟ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಲೈಕ್, ಫಾಲೋ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಗಾಗಿ ನಾನಾ ರೀತಿ ಸರ್ಕಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಇರುತ್ತಾರೆ.. ಕರಲವರಂತೂ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಅಶ್ಲೀಲತೆ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿ, ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು.. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮಿಡೀಯಾದಲ್ಲಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹುಚ್ಚಿನಿಂದ ಕೆಲವರು ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕು, ಅಥವಾ ಪೋಟೋಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ, ಆ ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಇದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾ ಓಪನ್ ಮಾಡುವ ಹಲವರಿಗೆ ಇರಿಸುಮುರಿಸು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ..
ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಎನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ದೂರು ನೀಡಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಈತನ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸರು ಒಟ್ಟು 28 ಅಕೌಂಟ್ ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾದ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪೋಸ್ಡ್ ಹಾಕಿದವರ ಪತ್ತೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ..
ಮನರಂಜನೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಒಳತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡೋಕೆ ಬಳಕೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮಿಡೀಯಾ, ಕೆಲವರಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಅಂತವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಅಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದವ್ರೇನಾದ್ರು ಆಗಿದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಹುಷಾರಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೇಲೂ ಕೇಸ್ ಬೀಳೋದು ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ..