English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Crime
  • ಕಾಮೆಂಟ್‌, ಫಾಲೋವರ್ಸ್, ಲೈಕ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹುಷಾರ್‌..! ಜೈಲು ವಾಸ್‌ ಫಿಕ್ಸ್‌

ಕಾಮೆಂಟ್‌, ಫಾಲೋವರ್ಸ್, ಲೈಕ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹುಷಾರ್‌..! ಜೈಲು ವಾಸ್‌ ಫಿಕ್ಸ್‌

ಸೋಶಿಯಲ್ ಮಿಡೀಯಾದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಲೈಕ್, ಕಾಮೆಂಟ್, ಫಾಲೋಗೋಸ್ಕರ ಹಲವಾರು, ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಸ್, ರಿಸ್ಕ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಅಡ್ಡದಾರಿ ಕೂಡ ಹಿಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಕೌಂಟ್ ಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲವರ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 21, 2025, 10:22 PM IST
    • ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ, ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾಲೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಪೋಸ್ಟ್..!
    • ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫಾಲೋ, ಲೈಕ್ಸ್, ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಹುಚ್ಚಿಗಾಗಿ ಅಡ್ಡದಾರಿ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಹುಷಾರ್..!
    • ಕೆಲವರ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

300 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಯೊಂದಿಗೆ BSNL ನಿಂದ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್..!
camera icon6
BSNL Recharge Plan
300 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಯೊಂದಿಗೆ BSNL ನಿಂದ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್..!
ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿಣ! ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆಂದೂ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಲ್ಲ..
camera icon7
White Hair
ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿಣ! ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆಂದೂ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಲ್ಲ..
8th pay commission : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ.. ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಅಪ್‌ಡೇಟ್
camera icon6
8th Pay Commission
8th pay commission : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ.. ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಅಪ್‌ಡೇಟ್
ಮಗ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್‌ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗಳ..ಗಳನೇ ಅತ್ತ ತಾಯಿ.. ಯಂಗ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲೈಫ್‌!
camera icon5
ಮಗ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್‌ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗಳ..ಗಳನೇ ಅತ್ತ ತಾಯಿ.. ಯಂಗ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲೈಫ್‌!
ಕಾಮೆಂಟ್‌, ಫಾಲೋವರ್ಸ್, ಲೈಕ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹುಷಾರ್‌..! ಜೈಲು ವಾಸ್‌ ಫಿಕ್ಸ್‌

ಬೆಂಗಳೂರು : ಸೋಶಿಯಲ್ ಮಿಡೀಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಸಾದ ವೃದ್ದರು ಬಳಕೆ‌ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮಾಧ್ಯಮ.. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಿಟ್ಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ಗೆ ನೆಟ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ.. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಕಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೆಟ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಲೈಕ್, ಫಾಲೋ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಗಾಗಿ ನಾನಾ ರೀತಿ ಸರ್ಕಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಇರುತ್ತಾರೆ.. ಕರಲವರಂತೂ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಅಶ್ಲೀಲತೆ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿ, ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೌದು.. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮಿಡೀಯಾದಲ್ಲಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹುಚ್ಚಿನಿಂದ ಕೆಲವರು ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕು, ಅಥವಾ ಪೋಟೋಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ, ಆ ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಇದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾ ಓಪನ್ ಮಾಡುವ ಹಲವರಿಗೆ ಇರಿಸುಮುರಿಸು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಏನಿದು ತೋಷಖಾನಾ-II ಪ್ರಕರಣ? ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಪಾಕ್ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್..!

ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಎನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ದೂರು ನೀಡಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಈತನ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸರು ಒಟ್ಟು 28 ಅಕೌಂಟ್ ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾದ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪೋಸ್ಡ್ ಹಾಕಿದವರ ಪತ್ತೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ..

ಮನರಂಜನೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಒಳತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡೋಕೆ ಬಳಕೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮಿಡೀಯಾ, ಕೆಲವರಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಅಂತವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಅಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದವ್ರೇನಾದ್ರು ಆಗಿದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಹುಷಾರಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೇಲೂ ಕೇಸ್ ಬೀಳೋದು ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ..

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Kannada newsKannadatoday kannada newsZee Kannada NewsLatest Kannada News

Trending News