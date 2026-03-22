ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಆಟ, ನಸುಕಿನ ಜಾವ ಬಿತ್ತು ಹೆಣ..! ಆಗಾಗ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದ 25 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಮಟ್ಯಾಶ್

ಬೆಂಗಳೂರು : ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಟಿಸಿ ಪಾಳ್ಯದ ಎಂವಿ ನಗರ. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಜನಜಂಗುಳಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರೋ ಪ್ರದೇಶ. ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಜನ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟು ತೆರೆದು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಏರಿಯಾದ ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಹೆಣ ಕಂಡು ಇಡೀ ಏರಿಯಾವೇ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದೆ. ಕಿರಣ್ ಎಂಬ ಯುವಕನನ್ನ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ಭೀಕರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಇವನೇ ಹತ್ಯೆಯಾದ ಕಿರಣ್. 25 ವರ್ಷದ ಈತ ಆಟೋ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಹತ್ಯೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆ ವಾಸವಿದ್ದ. ಈತನ ತಾಯಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಾರಿ, ಮನೆಗೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮಗನನ್ನ ಸಾಕಿ ಸಲಹುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಿರಣ್ ಕೆಲಸವನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಾಕು ಹಿಡಿದು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸೋದು, ಪುಂಡ ಪೋಕರಿಗಳ ಸಹವಾಸ ಮಾಡೋದು ಇವನಿಗೆ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿದರಂತೂ ಕಿರಣ್ ಆವತಾರವೇ ಬದಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈತನ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಸ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ವು. ನಿನ್ನೆ ತಡರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆಯೇ ನಡೆದಿದೆ.
ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಆಟವಾಡಿದ್ದ ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕಿರಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಿರಣ್ ಎದ್ದು ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಬಿಡದ ಆರೋಪಿಗಳು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಈತನನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು, ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರಣ್ ಸಾವಿನಿಂದ ಆತನ ತಾಯಿ ದಿಕ್ಕುಗಾಣದಂತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ಕೂಡ ಈತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ದ, ಆದ್ರೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ದುಡಿದು ತಾಯಿಯನ್ನ ಸಾಕೋ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸ. ಕುಡಿತ, ಇಸ್ಪೀಟ್ ಅಂತ ಬಿದ್ದ ಕಿರಣ್ ಇಂದು ಹೆಣವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಂಬಿದ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಈತನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರ ತಂದಿರೋದು ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಸದ್ಯ ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಕೆಲವರನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.