ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕರೆದು ಜೀವವನ್ನೇ ಬಲಿಪಡೆದಳು! ಹಳೇ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯತಮನನ್ನೇ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿದ 'ವಿಕೃತ' ಪ್ರೇಮಿ!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಅವ್ರು ಕಳೆದ ಏಳೆಂಟು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದವ್ರು ಪರಿಚಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತ್ತು.ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರಾಮಾಗಿದ್ರು.ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯುವಕ ಯುವತಿಯನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದ.ಇದ್ರಿಂದ ಬೇಸತ್ತವಳು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ.ಅದೇ ಕೇಸ್ ಈಗ ಹಲವು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಿದೆ.ಮಗನನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋ ತಂದೆ,ಗೋಳಾಡ್ತಿರೊ ಸಂಬಂಧಿಕರು.ಮಗನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಾಯಿ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ,ಇಡೀ ಊರೆ ಬಾಯಿ ಮೇಲೆ ಬೆರಳಿಟ್ಟು ನೋಡುವಂತಾಗಿದೆ.ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇದೇ ಯುವತಿಯ ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಥಿತಿ.ಹೌದು..ನಿನ್ನೆ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿಯ ಅಂಜನಾನಗರದಲ್ಲಿ ಘನಘೋರವೇ ನಡೆದುಹೋಗಿತ್ತು, ಯುವಕನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ,ಕೈ ಕಾಲು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಯುವತಿ ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ಳು.ಆರೋಪಿತೆ ಯುವತಿಯನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳೊ ಸಂಗತಿಗಳೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: SSLC ತೃತೀಯ ಭಾಷೆಗೆ ಗ್ರೇಡ್ ಬದಲು ಅಂಕಗಳನ್ನೇ ನೀಡಿ: ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಕಿರಣ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಮಾ ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ರು.ಅದೇ ಪರಿಚಯ ಆತ್ಮೀಯತೆಗೆ ತಿರುಗಿತ್ತು.ಹೀಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ 2026 ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ರಂದು ಪ್ರೇಮಾ ಕಿರಣ್ ಗೆ ಪ್ರೇಮ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ಳು.ಆತನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಜೋಡಿ ಹಕ್ಕಿಗಳಂತೆ ಓಡಾಡತೊಡಗಿದ್ರು.ಅಲ್ಲದೆ ಮದುವೆಯಾಗೋದಾಗಿ ಇಬ್ರು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು.ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕಿರಣ್ ನನ್ನ ಹುಚ್ಚಿಯಂತೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರೇಮಾ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಲಕ್ಷದ ಬೈಕ್,ಮೊಬೈಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ಳು.
ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಿರಣ್ ಯುವತಿಯಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ.ಹಳೆ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ.ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ನೊಂದು ಹೋಗಿದ್ದ ಪ್ರೇಮಾ,ಆತನನ್ನು ಕೊಂದು ತಾನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ಳು.ಹಾಗಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಎರಡನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ಳು.ಅದ್ರಂತೆ ನಿನ್ನೆ ಮೊದಲು ಇಬ್ಬರು ಹೋಗಿ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯುವತಿ ಯುವಕನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾಳೆ.ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದ್ದು,ಕಿರಣ್ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾಳೆ.ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದಂತೆ ಕಿರಣ್ ತಾಯಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದರೆ,ತಂದೆ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಶವಾಗಾರದ ಬಳಿ ಬಂದು ರೋಧಿಸತೊಡಗಿದ್ದ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶನಿ ವಕ್ರಿ: 138 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬೆಳಗಲಿದೆ ಭಾಗ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ.. ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭದ ಜೊತೆಗೆ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ!
ಕಿರಣ್ ಸಹೋದರ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು,ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಈತ ಒಬ್ಬನೆ ಮಾಗನಾಗಿದ್ದ.ಆತ ಮನೆಗೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿದ್ದ..ಈಗ ಆತನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರೊ ಕುಟುಂಬ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತಾಗಿದೆ.ಮದುವೆ ಆಗುವ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕೇಳಬಹುದಿತ್ತು,ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸ್ಬಹುದಿತ್ತು.ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರೋದು ಖಂಡನೀಯ ಅಂತಾ ಕಿರಣ್ ಸಹೋದರಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ಳು.
ಅದೇನೇ ಹೇಳಿ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದ್ರೆ.ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಲು ನೂರು ದಾರಿ ಇದೆ.ಆದರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ನಿಜಕ್ಕೂ ದುರಂತ.ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರೇಮಾ ಬಂಧಿಸಿರುವ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.