3 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದ ವಿವಾಹಿತೆಗೆ ​ಪ್ರೀತ್ಸೆ ಪ್ರೀತ್ಸೆ ಅಂತ ಕಾಟ..! ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ಮಾಡಿದ ಗೊತ್ತ ಕಾಮುಕ..?

ಬೆಂಗಳೂರು : ನಗರದ ಚಂದ್ರಾ ಲೇಔಟ್ನ ಗಂಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೆತ್ತರು ಹರಿದಿತ್ತು. 35 ವರ್ಷದ ಫಿರ್ದೋಸ್ ಬಾನು ಎಂಬುವವರನ್ನು ಹಫೀಜ್ ಎಂಬಾತ ಮಸೀದಿಯೊಂದರ ಬಳಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು, ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಜಗಳ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ. ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ಹಫೀಜ್,ತನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಫಿರ್ದೋಸ್ ಕೈ, ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ತೊಡೆಗೆ ಸತತವಾಗಿ 6 ರಿಂದ 7 ಬಾರಿ ಇರಿದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದ ಫಿರ್ದೋಸ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಲೆಯಾದ ಫಿರ್ದೋಸ್ ಬಾನು ಚಂದ್ರಾ ಲೇಔಟ್ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಗಂಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಗ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಫೀಜ್ ಗೂ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು. ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಫಿರ್ದೋಸ್ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಈತ, ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸತತವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ. ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ 29 ರಂದು ಚಂದ್ರಾ ಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆಗ ಪೊಲೀಸರು ಹಫೀಜ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ, ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಬರೆಸಿಕೊಂಡು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಹಂತಕ ತನ್ನ ಚಾಳಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ.
ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಹಫೀಜ್ ಮತ್ತೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದ. ಫಿರ್ದೋಸ್ ಆತನ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡದೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿದ್ದ ಹಫೀಜ್, ನಿನ್ನೆ ಆಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ನೆತ್ತರು ಹರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ಯತೀಶ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಂತಕ ಹಫೀಜ್ನನ್ನು ಚಂದ್ರಾ ಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿ ಹಫೀಜ್ ಕಂಬಿ ಎಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.ಆದರೆ ಅತ್ತ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅನಾಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮರೆತು ಮಹಿಳೆ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಈ ಹಫೀಜ್ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕೈಯಾರೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿರೊದಂತು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.