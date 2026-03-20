  • 3 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದ ವಿವಾಹಿತೆಗೆ ​ಪ್ರೀತ್ಸೆ ಪ್ರೀತ್ಸೆ ಅಂತ ಕಾಟ..! ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ಮಾಡಿದ ಗೊತ್ತ ಕಾಮುಕ..?

3 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದ ವಿವಾಹಿತೆಗೆ ​ಪ್ರೀತ್ಸೆ ಪ್ರೀತ್ಸೆ ಅಂತ ಕಾಟ..! ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ಮಾಡಿದ ಗೊತ್ತ ಕಾಮುಕ..?

ಆಕೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ವು. ಅವನಿಗೂ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು. ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಆಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದವನು ಎಷ್ಟೇ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಪೊಲೀಸರು ಸಹ ಕರೆಸಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಎನ್ನದೇ ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಮಹಿಳೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಘೋರ ಕೃತ್ಯ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 20, 2026, 09:41 PM IST
    • ​ಪ್ರೀತ್ಸೆ ಪ್ರೀತ್ಸೆ ಅಂತಾ ವಿವಾಹಿತೆ ಬೆನ್ನು ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕಾಮುಕ...
    • ​ಒಪ್ಪದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಭೀಕರ ಹತ್ಯೆ,ಅರೆಸ್ಟ್..
    • ಎಷ್ಟೇ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ.

Trending Photos

3 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದ ವಿವಾಹಿತೆಗೆ ​ಪ್ರೀತ್ಸೆ ಪ್ರೀತ್ಸೆ ಅಂತ ಕಾಟ..! ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ಮಾಡಿದ ಗೊತ್ತ ಕಾಮುಕ..?

ಬೆಂಗಳೂರು : ನಗರದ ಚಂದ್ರಾ ಲೇಔಟ್‌ನ ಗಂಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೆತ್ತರು ಹರಿದಿತ್ತು. 35 ವರ್ಷದ ಫಿರ್ದೋಸ್ ಬಾನು ಎಂಬುವವರನ್ನು ಹಫೀಜ್ ಎಂಬಾತ ಮಸೀದಿಯೊಂದರ ಬಳಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು, ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಜಗಳ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ. ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ಹಫೀಜ್,ತನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಫಿರ್ದೋಸ್ ಕೈ, ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ತೊಡೆಗೆ ಸತತವಾಗಿ 6 ರಿಂದ 7 ಬಾರಿ ಇರಿದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದ ಫಿರ್ದೋಸ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಲೆಯಾದ ಫಿರ್ದೋಸ್ ಬಾನು ಚಂದ್ರಾ ಲೇಔಟ್ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಗಂಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಗ್ಯಾರೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ  ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಫೀಜ್ ಗೂ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು. ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಫಿರ್ದೋಸ್ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಈತ, ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸತತವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ. ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ 29 ರಂದು ಚಂದ್ರಾ ಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆಗ ಪೊಲೀಸರು ಹಫೀಜ್‌ನನ್ನು ಕರೆಸಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ, ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಬರೆಸಿಕೊಂಡು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಹಂತಕ ತನ್ನ ಚಾಳಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ.

​ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಹಫೀಜ್ ಮತ್ತೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದ. ಫಿರ್ದೋಸ್ ಆತನ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡದೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿದ್ದ ಹಫೀಜ್, ನಿನ್ನೆ ಆಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ನೆತ್ತರು ಹರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ಯತೀಶ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಂತಕ ಹಫೀಜ್‌ನನ್ನು ಚಂದ್ರಾ ಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿ ಹಫೀಜ್ ಕಂಬಿ ಎಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.ಆದರೆ ಅತ್ತ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅನಾಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮರೆತು ಮಹಿಳೆ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಈ ಹಫೀಜ್ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕೈಯಾರೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿರೊದಂತು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Bengaluru newscrime newsToday Newsstabbedcrime india

