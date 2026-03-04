English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Crime
  • ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಭಯಕ್ಕೆ ಜೂನಿಯರ್‌ ಹುಡುಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸೀನಿಯರ್‌ ಎಸ್ಕೆಪ್‌..! ಇವರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಭಯವಂತೆ

ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಭಯಕ್ಕೆ ಜೂನಿಯರ್‌ ಹುಡುಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸೀನಿಯರ್‌ ಎಸ್ಕೆಪ್‌..! ಇವರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಭಯವಂತೆ

ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಕೆಲವರಿಗೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷಾ ಭಯ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೀನಿಯರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಜೂನಿಯರ್ ಜೊತೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು, ಪೋಷಕರು ಹೇಳೋದೆನೂ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 4, 2026, 10:59 PM IST
    • ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಕೆಲವರಿಗೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ.
    • ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಭಯಕ್ಕೆ ​ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ನಾಪತ್ತೆ..!
    • ​ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌,ಫ್ರೀ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಜರ್ನಿ..!

Trending Photos

ಕೇವಲ ಒಂದೇ 1 ವಿಕೆಟ್‌.. T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಲಿರೋ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪೇಸರ್!‌
camera icon6
ಕೇವಲ ಒಂದೇ 1 ವಿಕೆಟ್‌.. T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಲಿರೋ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪೇಸರ್!‌
ಕೇವಲ ನಟನಲ್ಲ ಪಕ್ಕಾ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ಮ್ಯಾನ್‌!.. ಲಕ್ಕಿ ಬಾಸ್ಕರ್‌ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon9
Dulquer Salmaan
ಕೇವಲ ನಟನಲ್ಲ ಪಕ್ಕಾ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ಮ್ಯಾನ್‌!.. ಲಕ್ಕಿ ಬಾಸ್ಕರ್‌ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 20,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ!
camera icon5
Gold price today
ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 20,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ!
ಡಿವೋರ್ಸ್ ವದಂತಿ ನಡುವೆ ವಿಜಯ್​ ಮೊದಲ ಪೋಸ್ಟ್​!.. ಆ ನಟಿಯ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ದಳಪತಿ ಏನಂದ್ರು?
camera icon7
Actor thalapathy vijay
ಡಿವೋರ್ಸ್ ವದಂತಿ ನಡುವೆ ವಿಜಯ್​ ಮೊದಲ ಪೋಸ್ಟ್​!.. ಆ ನಟಿಯ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ದಳಪತಿ ಏನಂದ್ರು?
ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಭಯಕ್ಕೆ ಜೂನಿಯರ್‌ ಹುಡುಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸೀನಿಯರ್‌ ಎಸ್ಕೆಪ್‌..! ಇವರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಭಯವಂತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು : ನಗರದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿವಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯ ತನಿಷ್ಕಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಪಿಯುಸಿಯ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಜನವರಿ 31 ರಿಂದಲೇ ನಾಪತ್ತೆಯಾದವರು. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಸಹ ಹೋಗುವಾಗ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಕಾಲೇಜು ಬ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಹಿಡಿದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

​ತನಿಷ್ಕಾ ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೈ ಕುಯ್ದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಳಂತೆ. ಈ ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜೂನಿಯರ್ ತೇಜಸ್ವಿನಿಯನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಗೆಳೆಯತಿಯರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಇವರು, ತಾವು ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಇವರ ಸುಳಿವೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 10 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಕೀರ್ತಾ ಸುರೇಶ್..! ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್‌.. ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ

​ಇತ್ತ ಪೊಲೀಸರು ಸುಮಾರು 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ ತಲಾಶ್ ನಡೆಸಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರೂ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿ ಉಚಿತ ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸುತ್ತುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಪತ್ತೆಯಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪೋಷಕರು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಂದು ವಾರದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಇತ್ತ ಕರುಳ ಕುಡಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪೋಷಕರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಚಲನವಲನ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ನಾಪತ್ತೆಯಾದವರ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಒತ್ತಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ತಾಜಾ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Kannada newsKannadatoday kannada newsZee Kannada NewsLatest Kannada News

Trending News