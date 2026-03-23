ಎಚ್ಚರ! ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ 1,27,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಂಗನಾಮ: ಖತರ್ನಾಕ್ ಖದೀಮನ ಕೈಚಳಕ..!

ಹೊಸಪೇಟೆ: ಇನ್ಮುಂದೆ ನೀವು ಎಟಿಎಂ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡುವಾಗ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈ ಮರೆತರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣ ಖಾಲಿಯಾಗುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಎನ್ನುವಂತೆ ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಹೌದು ,ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಈಗ ಉಮೇಶ್ ಗೌಡ ಎನ್ನುವವರ ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ ಬದಲಾಯಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,27,000 ರೂಪಾಯಿ ದೋಚುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಹೊಸಪೇಟೆ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಮುಂದಿರುವ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಟಿಎಂಗೆ ಉಮೇಶ್ ಗೌಡ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದರು.ಈ ವೇಳೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 9 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಆಗ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇದೆ ವೇಳೆ ಇದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡಿ ನಾನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರಿಂದ ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ.
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಣ ಪಡೆಯುವಾಗಲೇ ಆ ಕಳ್ಳ ಎಟಿಎಂ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದ, ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ನಟಿಸಿದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಗೌರಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಇದ್ದಂತಹ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಉಮೇಶ್ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.
ಮಸೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕಿದಂತೆ ಮಾಡಿ ಹಣ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ನಾಟಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ಕಿತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಬದಲಾಗಿರುವುದು ಉಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿ ಹಲವು ಎಟಿಎಂ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಒಟ್ಟು 1.27 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ.ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಆಗ ಉಮೇಶ್ ಗೌಡ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ.ಸದ್ಯ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ಟೌನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಎಟಿಎಂ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಆರೋಪಿಗಾಗಿ ಜಾಲ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ಮುಂದೆ ನೀವು ಎಟಿಎಂ ಕೇಂದ್ರದೊಳಗೆ ಅಪರಿಚಿತರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಬೇಡಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪಿನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವಾಗ ಅದು ನಿಮ್ಮದೇ ಹೌದು ಅಲ್ಲವೋ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ.