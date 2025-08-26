ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಬಿಕ್ಲ ಶಿವ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್‌ : A1 ಜಗ್ಗ ಕೊನೆಗೂ ಅರೆಸ್ಟ್ 

ಬೆಂಗಳೂರು : ಜುಲೈ 15ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಬಿಕ್ಲ ಶಿವ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿತ್ತು. ಶಾಸಕ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಆಪ್ತ ಎನ್ನಲಾದ ಜಗದೀಶ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಜಗ್ಗನ ವಿರುದ್ಧ ನೇರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಮರ್ಡರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಜಗ್ಗ ದುಬೈ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದ. ಇತ್ತ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ರನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ರು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಕೇಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಐಡಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ತನಿಖೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಿಐಡಿ ಟೀಂ ಆರೋಪಿ ಜಗ್ಗನನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ.
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜಗದೀಶ್ @ ಜಗ್ಗ ದುಬೈ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಅಂತಾ ಸುತ್ತಾಡ್ತಿದ್ದ. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಲೊಕೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಜಗ್ಗನ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ಲೂಕಾರ್ನರ್ ನೊಟೀಸ್ ಹೊರಡಿಸಿದ್ರು. ಸಿಐಡಿ ಇಂಟರ್ಪೋಲ್ ಟೀಂ ಜಗ್ಗನ ಚಲನವಲನದ ಬಗ್ಗೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಜಗ್ಗನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಿರೋ ವಿಷ್ಯ ಜಗ್ಗನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಬಿಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಯದಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಜಗ್ಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ.
ಬರುವಾಗಲೂ ಪ್ಲಾನ್ ಬದಲಿಸಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಜಗ್ಗ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ನಿಂದ ನೇರ ದೆಹಲಿಗೆ ಬರೋ ಬದಲು ಕೊಲೊಂಬೋ, ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದನಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಏನೋ. ಪ್ಲಾನ್ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಮನಸು ಬದಲಾಯಿಸಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಜಗ್ಗ ದೆಹಲಿಗೆ ಬರ್ತಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಿಐಡಿ ಎಸ್ಪಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ದೆಹಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಗೆ ಜಗ್ಗ ಇಳೀತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸಿಐಡಿ ತಂಡ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆ ತಂದಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಐಡಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಕರೆ ತಂದ ತನಿಖಾ ತಂಡ ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸ್ತಿದೆ.
ಬಿಕ್ಲ ಶಿವನ ಕೊಲೆ ನಡೆದಾಗಲೇ ಶಾಸಕ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಕೈವಾಡ ಇದೆ. ಈ ಜಗ್ಗನ ಮೂಲಕ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಬಿಕ್ಲ ಶಿವನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ವು.ಜಗ್ಗ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಎಂಬಂತೆ ಹಲವು ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ವು. ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಹಾಗೂ ಜಗ್ಗನ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಕ್ಲ ಶಿವ ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಊಹಪೋಹಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡಿತ್ತು. ನಂತರ ಶಾಸಕ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಜಗ್ಗ ಯಾರು ಅಂತಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ರು.ಈಗ ಜಗ್ಗನನ್ನ ಬಂಧಿಸಿರೋ ಸಿಐಡಿ ತಂಡ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಪರ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಮೊದಲ ಹಂತದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿರೋ ತನಿಖಾ ತಂಡ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಶಾಸಕ ಬೈರತೀ ಬಸವರಾಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟು, ಹಳೇ ಗಲಾಟೆ, ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಗಳನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟು ವಿಚಾರ ಕೆದಕ್ತಿದ್ದಾರೆ.ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಕ್ರೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಕ ಎದುರಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜಗ್ಗ ಅರೆಸ್ಟ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶಾಸಕ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಶುರುವಾಗಿರೋದಂತು ನಿಜ.