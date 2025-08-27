ಬೆಂಗಳೂರು : ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಭಾರತಿನಗರ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಕೊಲೆ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಬಿಕ್ಲು ಶಿವು ಭೀಕರ ಕೊಲೆಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಆಗಿದ್ದ ಎ1 ಆರೋಪಿ ಜಗದೀಶ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಜಗ್ಗ ನನ್ನ ಕೊನೆಗೂ ಸಿಐಡಿ ಖೆಡ್ಡಾಗೆ ಕೆಡವಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು ನಿನ್ನೆ ಜಗನನ್ನ ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಸಿಐಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆತಂದಿತ್ತು. ನಂತರ ಆರೋಪಿ ಜಗ್ಗನನ್ನ 5ನೇ ಎಸಿಎಂಎಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಿಐಡಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಗೂ ಕೋಕಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಜಗ್ಗನನ್ನ ಸಿಐಡಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಕೊಲೆ ನಡೆದ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಚೆನ್ನೈ ಏರ್ಪೊರ್ಟ್ ನಿಂದ ದುಬೈಗೆ ಜಗ್ಗ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದ. ಅಲ್ಲದೆ ಶಾಸಕ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಗೆ ಈ ಜಗ್ಗ ಆಪ್ತನಾಗಿದ್ದು, ಬಿಕ್ಲು ಶಿವ ಹಾಗೂ ಜಗ್ಗನ ನಡುವಿನ ವೈಷಮ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ ಕಿತ್ತಗನೂರು ಜಮೀನಿನ ಗಲಾಟೆ, ಹಳೇ ಕೇಸ್ ಗಳು, ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಪರ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೂ ಶಾಸಕರಿಗೂ ಏನು ಸಂಪರ್ಕ, ಹೇಗೆ ಪರಿಚಯ ಎಂದು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಸಿಐಡಿ ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯೆಸ್ ಸಿಐಡಿಯ ಎಸ್ ಪಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಗೂ ತನಗೂ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾ ಆರೋಪಿ ಜಗ್ಗ ಹೇಳಿದ್ದಾನಂತೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಕುಂಭಮೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಹಾಗಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಅಂತಾ ಪೋಟೊ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಬಿಕ್ಲಾ ಶಿವ ಕೊಲೆಗೂ ತನಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಸದ್ಯ ಜಗ್ಗನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ಕೈಗೊಂಡ ಸಿಐಡಿ, ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಕ್ಲು ಶಿವ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಮಂತೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕ್ಲು ಶಿವೂ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿಂದೆ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ನೆರಳು ಇರೋದಾಗಿ ಜಗ್ಗ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿರುವ ಜಗ್ಗ ಅಲಿಯಾಸ್ ಜಗದೀಶ, ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿರುದ್ಧವೇ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದಾಗ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾನಂತೆ. ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಪ್ರಾಣ ಬೆದರಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ತನಿಖಾ ದಾರಿಯನ್ನೆ ಬದಲಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ.
ಸದ್ಯ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರೋ ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಜಗ್ಗನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಜಗ್ಗ ಕೊಡುವ ಹೇಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಐಡಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುತಾಗುತ್ತಾ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.