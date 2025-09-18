English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಪ್ರೀತಿ ಮಧುರ ತ್ಯಾಗ ಅಮರ.. ಆದ್ರೆ ಈ ಪಾಗಲ್‌ ಪ್ರೇಮಿ ಹುಚ್ಚಾಟಕ್ಕೆ ಊರಿಗೆ ಊರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿತ್ತು.! ಆಗಿದ್ದೇನು?

ಆದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದ ಸಮಯ.. ಇಡಿ ಊರೇ ಘಾಡ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿತ್ತು.. ಇನ್ನೊಂದು ಘಂಟೆ ಕಳೆದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸುತಿದ್ರು.. ಆದ್ರೆ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಗ್ಯಾಂಗ್ ವೊಂದು ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು.. ಕೈನಲ್ಲಿ ದೊಣ್ಣೆಗಳನ್ನ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ರು.. ನಿದ್ರೆಯ ಮಂಪರಲ್ಲಿದ್ದ ಜನ ಆ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದಿದ್ದರು.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 18, 2025, 04:43 PM IST
ಪ್ರೀತಿ ಮಧುರ ತ್ಯಾಗ ಅಮರ.. ಆದ್ರೆ ಈ ಪಾಗಲ್‌ ಪ್ರೇಮಿ ಹುಚ್ಚಾಟಕ್ಕೆ ಊರಿಗೆ ಊರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿತ್ತು.! ಆಗಿದ್ದೇನು?

ತುಮಕೂರು : ಅದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 5 ಗಂಟೆ.. ತುಮಕೂರಿನ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಟಿಗಾನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದ್ದರು.. ಈ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ನಾಲ್ವರ ಗುಂಪೊಂದು ಭಾರಿ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು, ದೊಣ್ಣೆಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದು ರೌಡಿಸಂ ತೋರಿಸೊ ಮುಖಾಂತರ ಇಡಿ ಊರನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದ್ದಾರೆ..

ಇನ್ನು ಊರಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ತಂದು ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು ಈತನೇ.. ಹೆಸರು ನವೀನ್.. ಈತ ತನ್ನ ಮೂವರು ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆ ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.. ಅಸಲಿಗೆ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಈ ನವೀನ್ ಮಾಡಿದ ಸಂದೇಶ.. ಹೌದು, ಕಳೆದ ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ನವೀನ್ ಮೆಸೆಜ್ ಮಾಡಿದ್ದನಂತೆ.. ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ಪೊಷಕರು ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ.. ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಅರಿತು ಬದಲಾಗೋದು ಬಿಟ್ಟು ನವೀನ್ ತನ್ನ ಮೂವರು ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಬಂದು ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೈಟೆಕ್ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಪಿಎಸ್ಐ ರವೀಶ್

ಹೌದು, ಇದೇ ತಿಂಗಳ 13 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ನವೀನ್ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೂವರು ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಗಂಟಗಾನಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ.. ಸಂಬಂಧಿಕರೊಬ್ಬರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಮಲಗಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಲಾಂಗ್ ತೋರಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ವೇಳೆ ತಳ್ಳಾಟ ನೂಕಾಟ ನಡೆದಿದ್ದು, ಮಲಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಸಹ ಆಗಿದೆ.. ಬಳಿಕ ನವೀನ್ ಟೀಮ್ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಕೊರಟಗೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ..

ಇನ್ನು ದೂರಿನ ಸಂಬಂಧ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕೊರಟಗೆರೆ ಪೊಲೀಸರು ನವೀನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಯುವತಿಗೆ ಮೆಸೆಜ್ ಮಾಡಿದ ವಿಚಾರವೇ ಹೈಡ್ರಾಮಾಗೆ ಕಾರಣವೆಂಬಂತೆ ಕಂಡರೂ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಬೇರೇನಾದರೂ ಇತ್ತಾ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

