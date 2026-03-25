ಮಗನ ಮೇಲಿನ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದ ತಾಯಿ..! ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ..?

ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಡೆದ ಕೊಲೆಯಲ್ಲ... ಇದು ಮಗನ ವಿಕೃತ ಚಪಲಕ್ಕೆ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಬೆಂದು ಹೋದ ಭೀಕರ ದುರಂತ! ಚಿಂತಾಮಣಿಯ ಕೆಜಿಎನ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಆ ವೃದ್ಧೆಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಮಗ ಮಾಡಿದ 'ಸರಸದ ಆಟ' ತನ್ನನ್ನೇ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು. ಅರೆನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಮ್ಮಳ ಮೇಲೆ ಡೀಸೆಲ್ ಸುರಿದಾಗ ಆಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು ಮಗನ ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಅಣ್ಣಂದಿರ ಕ್ರೂರ ಮುಖಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತೀರಾ?
ಮಾರ್ಚ್ 20ರ ಆ ಕರಾಳ ರಾತ್ರಿ ಮನೆಯ ವರಾಂಡದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಮ್ಮ ಮಲಗಿದ್ದರು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಯೇ ಮೈಮೇಲೆ ತಣ್ಣನೆಯ ದ್ರವ ಚೆಲ್ಲಿದ ಅನುಭವ. ಕಣ್ಣು ಬಿಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಜ್ವಾಲೆ ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನ ಆವರಿಸಿತ್ತು. "ಕಾಪಾಡಿ.. ಕಾಪಾಡಿ.." ಅನ್ನೋ ಕಿರುಚಾಟ ಇಡೀ ಬಡಾವಣೆಯನ್ನೇ ನಡುಗಿಸಿತ್ತು. ಪತಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಓಡಿ ಬಂದು ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಮ್ಮ ಶೇ.35ರಷ್ಟು ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದ್ದರು. ಸಾವು ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಡಿದ ಆ ವೃದ್ಧೆ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ತಚರಿತ್ರೆಗೆ ಅಸಲಿ ಕಾರಣ 40 ವರ್ಷದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್. ಈತ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ಆದರೆ ಈತ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಅಧಮ ಕೆಲಸಗಳೇ. ಈತನಿಗೆ ಆಗಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೂ, ಹೆಣ್ಣುಬಾಕತನ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಾಲು ಸಾಲು ಮಹಿಳೆಯರ ಜೊತೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ಈ ಅಂಕಲ್ ಕಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಮಾತ್ರ 20 ವರ್ಷದ ಯುವತಿಯ ಮೇಲೆ!
ಇನ್ನು ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಡಲಚಿಂತಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಈ ಯುವತಿಯನ್ನ 40ರ ಹರೆಯದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಪಟಾಯಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಈಕೆಯನ್ನೇ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಹೂಡಿದ್ದ. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಯುವತಿಯದ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ತಂಗಿಯ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸುಮ್ಮನಿರಲಿಲ್ಲ... ʼಏ ಬನ್ರೋ ನೊಡಿಕೊಳ್ತೀನಿʼ ಅಂತಾ ಅವರಿಗೆ ಅವಾಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ʼಆಯ್ತು ನಾವ್ ಬರೋ ತನಕ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋʼ ಎಂದಿದ್ದ ಯುವತಿಯ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಚಿಂತಾಮಣಿಯ ಕೆಜಿಎನ್ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಆತನ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಮ್ಮ!
ಮಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ವೃದ್ಧೆ "ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದಿದ್ದೇ ಈ ಕಿರಾತಕರ ಕೋಪ ನೆತ್ತಿಗೇರಿದೆ. "ಮಗ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ತಾಯಿಯೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಲಿ" ಎಂದು, ತಂದಿದ್ದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಮಲಗಿದ್ದ ವೃದ್ಧೆಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೃತ್ಯವನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸದ್ಯ ಕಂಬಿ ಎಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಮ್ಮ ಸಾಯುವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನೇ ನೆನೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಮಗ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲೋ ಮಜಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ತಂದೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಾ ಮಗ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬನ ಚಪಲಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬಳು ಹೆಣ್ಣುಮಗಳ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯ ಜೀವ ಎರಡೂ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಕೃತ ಪ್ರೇಮ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲೇಬೇಕೆಂದು ತಂದೆಯ ಆಕ್ರಂದನವಾಗಿದೆ.