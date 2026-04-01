ಬೆಂಗಳೂರು : ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯ ಹೇರೋಹಳ್ಳಿಯ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ರತ್ನಮ್ಮ ಎಂಬುವವರ ಮನೆಯ ಕೆಳಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗಿದ್ದ ಸಂತೋಷ್ ಹಾಗೂ ಶುಭಾ ದಂಪತಿ ಮೇಲೆ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕರ ಕುಟುಂಬವೇ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಮಗನ ಬೈಕ್ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿಂತಿತ್ತು. ಬೈಕ್ ತೆಗೆಯುವಂತೆ ಸಂತೋಷ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ತಡ, ಮಾಲೀಕರ ಕುಟುಂಬದವರು ನಿಂದು ದಿನಾ ಇದೇ ಆಯ್ತು ಎಂದು ಕಿರುಚಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಂದನೆ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ರತ್ನಮ್ಮ, ಆಕೆಯ ಮಗ, ಅಳಿಯ ಹಾಗೂ ಮಗಳು ಸೇರಿ ಸಂತೋಷ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್, ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ ಹಾಗೂ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಸಂತೋಷ್ ಮೇಲೆ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಪತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದ ಪತ್ನಿ ಶುಭಾ ಮೇಲೂ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಆರೋಪಿಗಳು ಸಂತೋಷ್ ಕಾರನ್ನು ಸಹ ಜಖಂಗೊಳಿಸಿ ಪುಂಡಾಟಿಕೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಆ ಕ್ರೀಮ್ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಮುಖ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ..! ಸೌಂದರ್ಯ ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸ್ಯಾಮ್
ಸದ್ಯ ತಲೆ ಹಾಗೂ ಕೈಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಸಂತೋಷ್ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ರತ್ನಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದು ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.