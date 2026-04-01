  • ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕಿರಿಕ್, ದಂಪತಿ ಮೇಲೆ ರಾಡ್ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹ*ಲ್ಲೆ..! ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ ದಾಖಲು

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ನಡುವೆ ಶುರುವಾದ ಸಣ್ಣ ಜಗಳ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬೈಕ್ ತೆಗೆಯುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ದಂಪತಿ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಾಗೂ ರಾಡ್‌ನಿಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೇರೋಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 1, 2026, 08:28 PM IST
    • ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕಿರಿಕ್, ದಂಪತಿ ಮೇಲೆ ರಾಡ್, ಬ್ಯಾಟ್‌ನಿಂದ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ..!
    • ​ಹೇರೋಹಳ್ಳಿಯ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ,ನಾಲ್ವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲು.
    • ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ನಡುವೆ ಶುರುವಾದ ಸಣ್ಣ ಜಗಳ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ

ಐಪಿಎಲ್ ನಡುವೆ ಆಘಾತ: ಮುಂಬೈ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬ್ರಾಡಕಾಸ್ಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಶವ ಪತ್ತೆ!
camera icon6
IPL 2026
ಐಪಿಎಲ್ ನಡುವೆ ಆಘಾತ: ಮುಂಬೈ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬ್ರಾಡಕಾಸ್ಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಶವ ಪತ್ತೆ!
ಒಂದೇ 1 ಜಯದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ PBKS ತಂಡಕ್ಕೆ ಎದುರಾದ ಸಂಕಷ್ಟ.. ಆ ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬುವ ಪ್ಲೇಯರ್‌?
camera icon7
ಒಂದೇ 1 ಜಯದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ PBKS ತಂಡಕ್ಕೆ ಎದುರಾದ ಸಂಕಷ್ಟ.. ಆ ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬುವ ಪ್ಲೇಯರ್‌?
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ಜೇಬಿನಿಂದ ನೀಲಮಣಿ ತೆಗೆದು ಕೈ ಧರಿಸಿದ ಸಲ್ಮಾನ್‌ಖಾನ್‌..! ಏನಿದರ ರಹಸ್ಯ
camera icon5
Salman Khan blue sapphire ring
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ಜೇಬಿನಿಂದ ನೀಲಮಣಿ ತೆಗೆದು ಕೈ ಧರಿಸಿದ ಸಲ್ಮಾನ್‌ಖಾನ್‌..! ಏನಿದರ ರಹಸ್ಯ
ಜೋಡಿ ನಂ 1 ಶೋ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಮೃತಾಧಾರೆ ಖ್ಯಾತಿಯ ಗೌತಮ್ ದಿವಾನ್-ಭೂಮಿಕಾ
camera icon5
Jodi no 1
ಜೋಡಿ ನಂ 1 ಶೋ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಮೃತಾಧಾರೆ ಖ್ಯಾತಿಯ ಗೌತಮ್ ದಿವಾನ್-ಭೂಮಿಕಾ
ಬೆಂಗಳೂರು : ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯ ಹೇರೋಹಳ್ಳಿಯ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ರತ್ನಮ್ಮ ಎಂಬುವವರ ಮನೆಯ ಕೆಳಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗಿದ್ದ ಸಂತೋಷ್ ಹಾಗೂ ಶುಭಾ ದಂಪತಿ ಮೇಲೆ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕರ ಕುಟುಂಬವೇ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಮಗನ ಬೈಕ್ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿಂತಿತ್ತು. ಬೈಕ್ ತೆಗೆಯುವಂತೆ ಸಂತೋಷ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ತಡ, ಮಾಲೀಕರ ಕುಟುಂಬದವರು ನಿಂದು ದಿನಾ ಇದೇ ಆಯ್ತು ಎಂದು ಕಿರುಚಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಂದನೆ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ರತ್ನಮ್ಮ, ಆಕೆಯ ಮಗ, ಅಳಿಯ ಹಾಗೂ ಮಗಳು ಸೇರಿ ಸಂತೋಷ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್, ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ ಹಾಗೂ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಸಂತೋಷ್ ಮೇಲೆ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಪತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದ ಪತ್ನಿ ಶುಭಾ  ಮೇಲೂ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಆರೋಪಿಗಳು ಸಂತೋಷ್ ಕಾರನ್ನು ಸಹ ಜಖಂಗೊಳಿಸಿ ಪುಂಡಾಟಿಕೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಆ ಕ್ರೀಮ್ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಮುಖ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ..! ಸೌಂದರ್ಯ ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸ್ಯಾಮ್‌

ಸದ್ಯ ತಲೆ ಹಾಗೂ ಕೈಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಸಂತೋಷ್ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ರತ್ನಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದು ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

