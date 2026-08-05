ಬೆಂಗಳೂರು : ಅಕ್ಷರ ಸಹ ನೂರಾ ಇಪತ್ತು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಆರು ಎಕ್ಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ತಮ್ಮದು ಎಂದು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತರಯಾರಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಅದೂ ಸಹ ಎಲ್ಲಾ ಒರಿಜಿನಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿತ ಈ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿ ಜಮೀನಿನ ಪಹಣಿ ಸಹ ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಇದೇ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಡೆಪ್ಯುಟಿ ತಹಶಿಲ್ದಾರರು, ಇಬ್ಬರು ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೇರಿ ಆರು ಜನ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು ಹದಿನೇಳು ಜನರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಜನರ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್ ನೆಲಮಂಗಲ ಮೂಲದ ನರೇಶ್ ಗೌಡ ಎಂಬುದು ಪತ್ರೆಯಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಆತ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ.
ಕೊನೆಗೆ ಜಾಮೀನು ಪಡೆದು ನೆನ್ನೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕೆಂಗೇರಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ್ ಮುಂದೆ ಹಾಜಾರಾಗಿದ್ದ. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ತಾನೊಬ್ಬ ಬ್ರೋಕರ್ ನಾನು ಜಮೀನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಸಿ ಕಮಿಷನ್ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೆ. ಜಮೀನು ಮಾರುವವರು ಹಾಗು ಕೊಳ್ಳುವವರು ಇದ್ದರು ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಾ ಹಾಗು ಮಾಹಿತಿ ಸಹ ಇಲ್ಲಾ ಎನ್ನೊ ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ಆದ್ರೆ1975 ರಲ್ಲಿ ದಾನವಾಗಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ 45 ಎಕ್ಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಆರು ಎಕ್ಕರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಾತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಸಿ ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಗನ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಹಾಗು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಹಣವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹಣ ನೀಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಇದೇ ನರೇಶ್ ಗೌಡ ಎಂಬ ಮಾಹತಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು, ಸದ್ಯ ಒಂದು ದಿನದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರಣೆ ಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿರೋ ಕೆಂಗೇರಿ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.