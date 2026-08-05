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ಮಠದ ಜಮೀನಿಗೆ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣ: ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಬ್ರೋಕರ್‌ ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕಿಂಗ್‌ಪಿನ್ 

ರಾಜಧಾನಿ ಹೊರವಲಯದ ನೂರಾ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಜಮೀನು ಕಬಳಿಕೆ ಕೇಸ್ ನ ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಈಗ ಪೊಲೀಸರ ವಿಚಾರಣೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕಿಂಗ್ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಏನಂತಾ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೊದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿವಿ ನೋಡಿ.. 

Written ByKrishna N K
Published: Aug 05, 2026, 10:12 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 10:12 PM IST
ಮಠದ ಜಮೀನಿಗೆ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣ: ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಬ್ರೋಕರ್‌ ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕಿಂಗ್‌ಪಿನ್ 

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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