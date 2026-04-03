ಪ್ರಿಯತಮನ ತಾತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಸೂಸೈಡ್..!!

Chamarajanagar lovers death: 19 ವರ್ಷದ ನದಿಯಾ ಹಾಗೂ 21 ವರ್ಷದ ನಾಗೇಂದ್ರ ಎಂಬಾತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಬರಸಿಡಿಲೇ ಬಡಿದಂತಾಗಿದೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Apr 3, 2026, 06:46 PM IST
Lucky zodiac signs: ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್‌ ತಿಂಗಳು ಅದೃಷ್ಟ ತರಲಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ
camera icon6
Lucky Zodiac Signs
Lucky zodiac signs: ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್‌ ತಿಂಗಳು ಅದೃಷ್ಟ ತರಲಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ
Pan Card: ಹೊಸ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಆಧಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇವು ಕೂಡ ಕಡ್ಡಾಯ!
camera icon5
PAN card new rules
Pan Card: ಹೊಸ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಆಧಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇವು ಕೂಡ ಕಡ್ಡಾಯ!
RCB ಆಟಗಾರನ ಬಿಂದಾಸ್‌ ಲೈಫ್‌ನ ಎಂಜಾಯ್‌ಮೆಂಟ್.. IPL ನಡೆಯುವಾಗಲೇ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್‌ಪೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ..
camera icon8
RCB ಆಟಗಾರನ ಬಿಂದಾಸ್‌ ಲೈಫ್‌ನ ಎಂಜಾಯ್‌ಮೆಂಟ್.. IPL ನಡೆಯುವಾಗಲೇ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್‌ಪೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ..
ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಮತ್ತೆ ಏರಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ!.. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
Today Gold Rate
ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಮತ್ತೆ ಏರಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ!.. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಚಾಮರಾಜ ನಗರ: ಪ್ರಿಯಕರ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಜೊತೆ ನೇಣು ಬಿಗಿದು ಕೊಂಡು ಅನುಮಾನಸ್ಪದವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ..ಅಸಲಿಗೆ ಇದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆನಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ ಮರ್ಡರ್ ಹಾ.?? ಗುಮಾನಿ ಈಗ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.. ಪ್ರೇಮ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸ್ಯಾಡ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

ಮಾರ್ಚುರಿ ಮುಂದೆ ದಿಕ್ಕು ತೋಚದೆ ಕುಳಿತ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು..ಅದ್ಯಾರಿಗೊ ಹಿಡಿ ಹಿಡಿ ಶಾಪ ಹಾಕ್ತಾಯಿರೊ ಮಹಿಳೆಯರು..ನೆರೆದವರಲ್ಲಿ ರೋಷಾಗ್ನಿ.. ಎದೆಯುದ್ದ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ ಎಂದು ದುಃಖಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಬಂದಿಕರು..ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೃಶ್ಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಾಚಿದ್ದು ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಸಿಮ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ನ ಶವಾಗಾರದ ಮುಂದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾಷಣದ ವೇಳೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಂತೋಷ್‌ ಹೆಗ್ಡೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು 

ಹೌದು,19 ವರ್ಷದ ನದಿಯಾ ಹಾಗೂ 21 ವರ್ಷದ ನಾಗೇಂದ್ರ ಎಂಬಾತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಬರಸಿಡಿಲೇ ಬಡಿದಂತಾಗಿದೆ..ಅಸಲಿಗೆ ನದಿಯಾ ಹಾಗೂ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು..ಕಳೆದ ಸೋಮವಾರ ನದಿಯಾಳನ್ನ ತನ್ನ ತಾತನ ಮನೆಯಾದ ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪೊನ್ನಾಚಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದನು.ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಿ ಹಬ್ಬವಿರುವ ಕಾರಣ ಸೋಮವಾರದಿಂದಲು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರು.. ನಾನು ನದಿಯಾಳನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಈಕೆಯನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾಗೇಂದ್ರನ ಫೋಷಕರು ಒಪ್ಪಿದ್ರು.. ಯುವತಿಯ ಮನೆಯವರ ಬಳಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತಾನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಶಾಕ್: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಫ್ರಾನ್ಸ್, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾ

ಇನ್ನು ತನ್ನ ಮಗಳು ನದಿಯಾ ದಿನ ನಿತ್ಯ ಪಾಲಾರ್ ನಿಂದ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ಲು.. ಖಾಸಗಿ ಎನ್ ಜಿ ಓ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು..ನಾಗೇಂದ್ರ ನ ಜೊತೆ ಯುವತಿ ನದಿಯಾ ಹೋಗಿದ್ದು ಯುವತಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಗಾಬರಿಯಾದ ಯುವತಿಯ ತಾಯಿ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ನೀಡಿದ್ರು.. ಎಫ್ಐಆರ್ ಆಗಿ 24 ಗಂಟೆ ಕಳೆಯೋದ್ರೊಳಗೆ ತಡ ರಾತ್ರಿ ಪೊನ್ನಾಚಿಯ ತನ್ನ ತಾತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆ ನೇಣಿಗೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ.. ಇದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿದೆ ಎಂದು ಮೃತನ ಪೋಷಕರು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮುನಿರಾಜು ಹಾಗೂ ನಾಗರಾಜ್ ಎಂಬುವವರು ದಿನ ನಿತ್ಯ ನದಿಯಾಳನ್ನ ಪಿಕಪ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಸೋಮವಾರವು ಮುನಿರಾಜು ಜೊತೆಯೇ ನನ್ನ ಮಗಳು ಹೋಗಿದ್ಲು ನನ್ನ ಮಗಳ ವಿಚಾರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಿಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಬೂಬು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ..ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಗಾಯದ ಗುರುತುಗಳಿವೆ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನೊರೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಯುವತಿಯ ತಾಯಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದು ಸಹ ಉದ್ಯೋಗಿ ನಾಗರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಮುನಿರಾಜ್ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ವಾರಾಸುದಾರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ..ಮರಣೋತ್ತರ ಪರಿಕ್ಷೆ ಬಳಿಕ ಸತ್ಯಾ ಸತ್ಯತೆ ಆಚೆ ಬರಬೇಕಿದ್ದು ಈ ಪ್ರೇಮ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿದೆ.

 

