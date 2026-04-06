ಕಾರು ಕೊಡಿಸುವ ನೆಪ, ಬಾಮೈದುನನಿಂದ ಬಾವನ ಕೊ*ಲೆ : ​ಗಂಡನ ಕೊಲೆಗೆ ಹೆಂಡತಿಯೇ ಸಾಥ್.!?

ಬೆಂಗಳೂರು : ಚಿಕ್ಕಬಾಣವಾರದ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿ. ಮನೆಯವರು ಮೆಚ್ಚಿ ತಂದಿದ್ದ ಮೇಘನಾ ಎಂಬಾಕೆ ಜೊತೆ ಹನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ. ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವಿನಯ್, ಹೊಸದೊಂದು ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ. ಆದರೆ ಅದೇ ಕಾರಿನ ಆಸೆ ವಿನಯ್ ಪಾಲಿಗೆ ಮೃತ್ಯುಪಾಶವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಕಾರು ಕೊಡಿಸ್ತಾನೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನಿ ಎಂದು ಪತ್ನಿ ಮೇಘನಾ ಪತಿಯನ್ನು ಆಂಧ್ರದ ಲೇಪಾಕ್ಷಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಷ್ಟೇ. ವಿನಯ್ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲಾ.
ಹೌದು ವಿನಯ್ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಲೇಪಾಕ್ಷಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ಆದರೆ ಹೋಗಿ ಎರಡು ದಿನವಾದರೂ ಆತನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕರೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ಕೂಡ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿತ್ತು. ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಪೊಲೀಸರ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಾ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕೆಲ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ವಿನಯ್ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಹಿಮಾಲಯ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ.
ಆ ಬೈಕ್ಗೆ ಜಿಪಿಎಸ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುಳಿವಿನ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಲೇಪಾಕ್ಷಿಯ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೇವಲ 100 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ವಿನಯ್ ರಕ್ತಸಿಕ್ತವಾಗಿ ಮೃತದೇಹ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ ಹಾಗೂ ರಾಡ್ ನಿಂದ ಹೊಡೆದು ವಿನಯ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಮೇಘನಾ ಸದಾ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಳೇ ವಿನಯ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದು ವಿನಯ್ ಕುಟುಂಬದವರ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹಿಂದೆ ವಿನಯ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಬಾಮೈದ ರಾಜು ನಡುವೆ ಕಿರಿಕ್ ನಡೆದಿತ್ತು. ವಿನಯ್ ತನ್ನನ್ನು ಬೈದಿದ್ದ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಾಜು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅದೇ ಸೇಡನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಕಾರಿನ ನಾಟಕವಾಡಿದ್ದ. ಸದ್ಯ ವಿನಯ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ದೂರು ಪಡೆದಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ವಿನಯ್ ಪತ್ನಿ ಮೇಘನಾ, ಬಾಮೈದಾ ರಾಜುನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ದುರಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಹನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೆಣ ಮತ್ತು ಜೈಲು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ.