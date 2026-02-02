ಸಿ‌.ಜೆ.ರಾಯ್ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಕೇಸ್ : SIT ಯಿಂದ ಮೂರು ಆಯಾಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ.. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡೈರಿ ಪತ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಶುಕ್ರವಾರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಕೇಸ್ ಅನೇಕ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಲೋಕದ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿರೋ ಸಿಜೆ ರಾಯ್, ಕೇವಲ ಐಟಿ ದಾಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಎಂಬುದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೈಫ್ರೊಫೆಲ್ & ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೇಸ್ ತನಿಖೆಯ ಹೊಣೆಯನ್ನ IPS ಆಫೀಸರ್ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಶನಿವಾರದಿಂದಲೇ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಶುರುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯೆಸ್.. SIT ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 3 ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ.ಜೆ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಕೇಸ್ ನ್ನ ಐಟಿ ದಾಳಿ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ಕೂಡ ನಡೆಸಿರೋ SIT, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದ ಕಚೇರಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾವ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ..? ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡಿತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ತಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆಂದು ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿ.ಜೆ.ರಾಯ್ ಡೈರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಡೈರಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡೈರಿಯಾಗಿದ್ದು 2026 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯದ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಬಂಧ ಕೆಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರಂತೆ.. ಈ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿರೋ ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಯ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು SIT ತಂಡ ರಾಯ್ ಮಗ ರೋಹಿತ್ ರಾಯ್ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಯ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ.ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ರಾಯ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಚೇಂಬರ್ ರನ್ನ ಸೌಂಡ್ ಫ್ರೂಫ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.ಸದ್ಯ SIT ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಜತೆಗೆ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ಬಯಲು ಮಾಡ್ತಾರಾ ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕು.