  • ಸಿ‌.ಜೆ.ರಾಯ್ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಕೇಸ್ : SIT ಯಿಂದ ಮೂರು ಆಯಾಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ.. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡೈರಿ ಪತ್ತೆ

ಸಿ‌.ಜೆ.ರಾಯ್ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಕೇಸ್ : SIT ಯಿಂದ ಮೂರು ಆಯಾಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ.. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡೈರಿ ಪತ್ತೆ

CJ Roy case updates : ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸಿಜೆ.ರಾಯ್ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋದ್ರು. ಆದರೆ ಆ ಸಾವಿನ ಸುತ್ತ ಅನುಮಾನದ ಹುತ್ತ ಬೆಳೆದಿದೆ. ದೈತ್ಯ ಉದ್ಯಮಿ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋದೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ SIT ಉತ್ತರ ಹುಡುಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 2, 2026, 05:58 PM IST
    • ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸಿಜೆ.ರಾಯ್
    • ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡೈರಿ ಪತ್ತೆ, ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೂಪ್ ರೂಮ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಯ್..
    • ದೈತ್ಯ ಉದ್ಯಮಿ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋದೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು : ಶುಕ್ರವಾರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಕೇಸ್ ಅನೇಕ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಲೋಕದ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿರೋ ಸಿಜೆ ರಾಯ್, ಕೇವಲ ಐಟಿ ದಾಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಎಂಬುದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೈಫ್ರೊಫೆಲ್ & ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೇಸ್ ತನಿಖೆಯ ಹೊಣೆಯನ್ನ IPS ಆಫೀಸರ್‌ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಶನಿವಾರದಿಂದಲೇ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಶುರುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 
 
ಯೆಸ್.. SIT ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 3 ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ.ಜೆ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಕೇಸ್ ನ್ನ ಐಟಿ ದಾಳಿ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ಕೂಡ ನಡೆಸಿರೋ SIT, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದ ಕಚೇರಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾವ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ..? ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡಿತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.‌ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ತಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆಂದು ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿ.ಜೆ.ರಾಯ್ ಡೈರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಡೈರಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡೈರಿಯಾಗಿದ್ದು 2026 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯದ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಬಂಧ ಕೆಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರಂತೆ.. ಈ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿರೋ ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಯ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು SIT ತಂಡ ರಾಯ್ ಮಗ ರೋಹಿತ್ ರಾಯ್ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಯ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ.ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ರಾಯ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಚೇಂಬರ್ ರನ್ನ ಸೌಂಡ್ ಫ್ರೂಫ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.ಸದ್ಯ SIT ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಜತೆಗೆ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ಬಯಲು ಮಾಡ್ತಾರಾ ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕು.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

