  • Kannada News
  • Crime
  • ಏಳು ಕೋಟಿ ರಾಬರಿ ಹಿಂದೆ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲ್ ಕೈವಾಡ.!? ಕೂತಲ್ಲೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಮಾಡಿ ಕೋಟಿ-ಕೋಟಿ ಲೂಟಿ

ಏಳು ಕೋಟಿ ರಾಬರಿ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ರು ಉತ್ತರ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ರು‌. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿರೋನ್ಯಾರು ಅಂತಾ ಹುಡುಕಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲ್ ಒಬ್ಬ ಬಲೆ ಹೆಣೆದಿದ್ದನಾ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಆತನ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕಿಲಾಡಿಯೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಸಹ ಇದೆ.ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Nov 21, 2025, 08:07 PM IST
    • ಏಳು ಕೋಟಿ ರಾಬರಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಕಾನ್ಸಟೇಬಲ್‌ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ
    • ಮಾಜಿ CMS ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕೂತಲ್ಲೇ ದೋಚಿಸಿದ್ರು ಕೋಟಿ-ಕೋಟಿ ನಗದು
    • ಕಾನ್ಸಟೇಬಲ್ ಒಬ್ಬ ಬಲೆ ಹೆಣೆದಿದ್ದನಾ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಮೊನ್ನೆ ನಗರದ ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಏಳು ಕೋಟಿ ರಾಬರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ರ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿತ್ತು. ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ರಿಗಿಂತಲೂ ಈಗಲೂ ರಾಬರ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹದಿನೆಂಟು ಜನ ಡಿಸಿಪಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡಗಳು ಎರಡು ದಿನ‌ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹುಡುಕಿದ್ರು ಈವರೆಗೂ ಅಸಲಿ ರಾಬರ್ಸ್ ನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.. ಪೊಲೀಸ್ರನ್ನ ಯಾಮಾರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಓಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಂಧ್ರ, ತಮಿಳುನಾಡು ಅಂತಾ ರಾಬರಿ ಮಾಡಿರೋ ಟೀಂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿದ್ರೆ ಅವರ ಲೀಡರ್ ಮಾತ್ರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದನಾ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಶುರುವಾಗಿದೆ. 

ಹೌದು.. ಏಳು ಕೋಟಿ ರಾಬರಿ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲ್ ಕೈವಾಡ ಇದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗೋವಿಂದಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ನಾಯಕ್ ಎಂಬ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲ್ ಈ ಇಡೀ ರಾಬರಿ ಕೇಸ್ ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ. CMS ನ ಮಾಜಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಬಾಣಸವಾಡಿ, ಕಲ್ಯಾಣನಗರದ ಲೋಕಲ್ ಹುಡುಗರನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿದ್ಕೊಂಡು ರಾಬರಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಾ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಶುರುವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಾನೇ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ: ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಟೆನ್ಶನ್‌ ಟೆನ್ಶನ್..!

ಅಂದ್ಹಾಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿದ್ಕೊಂಡು ಕಾನ್ಸ್‌ಟೇಬಲ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಈ ಮುಂಚೆ ಕೆಲ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ನಂತೆ. ಕ್ರೈಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಕುಂಬಳಗೋಡು ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ರಾಬರಿಯೊಂದನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಈ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ದಿನ ಜೈಲಿಗೂ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ನಂತೆ. ನಂತರ ಭಾರತೀ ನಗರ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೇಶ್ಯೆಯರ ಬಳಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಇದಲ್ದೆ ಎಮ್ ಜಿ ರೋಡ್ ಬಳಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಗಳನ್ನೂ ಬೆದರಿಸಿ ಹಣ ಪೀಕಿದ್ನಂತೆ. ಇಂತಹ ಕೆಲ ಆರೋಪಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈತನ ಮೇಲೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ಕವೈರಿ ನಡೀತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಈತನನ್ನ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಹೊಯ್ಸಳ‌ ಬೀಟ್ ಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿ ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪನಿಗೆ ಮೂಡಿತ್ತಂತೆ. ಆಗ ಅಣ್ಣಪ್ಪನಿಗೆ  CMS ಮಾಜಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಕ್ಸೇರಿಯಾ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ನಾ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಶುರುವಾಗಿದೆ.

ಹೊಯ್ಸಳ ಬೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಖಾಲಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ CMS ಮಾಜಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಕ್ಸೇರಿಯಾನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ದುಡ್ಡು ಹೊಡೆಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪವಿದೆ.  ಮೊದಲು ಕ್ರೈಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಗಿದ್ದ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಬಾಣಸವಾಡಿ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣನಗರದ ಕೆಲ ಲೋಕಲ್ ಹುಡುಗರನ್ನ ಬಳಸಿ ರಾಬರಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕಿದ್ರಂತೆ.. ವ್ಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಎಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಹಣ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವ ವರೆಗೂ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕಿದ್ದನಂತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲಾ ಹೇಗೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಇದೇ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಹಾಕಿದ್ದ ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವಿರುದ್ಧ ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣ: ಅರ್ಜಿ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಮನವಿ ವಜಾ

ಯಾವಾಗ ಈ ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಬಂತೋ ಕೂಡಲೇ ಪೊಲೀಸ್ರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೂ ಇಬ್ಬರನ್ನು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಿದೆ.ಈವರೆಗೆ  20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ರು ಒಟ್ಟು ಏಳು ಜನರನ್ನ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿರುವ CMS  ವಾಹನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಇನೋವಾ ಕಾರ್ ನೀಡಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು, ಚಿತ್ತೂರಿನ ಗಡಿಪಾಲದ ಮೂಲದ ಓರ್ವ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ಹಾಗೂ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ , ಎಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಸೇರಿ ಏಳು ಜನರನ್ನ ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈವರೆಗೂ ರಾಬರಿ ಮಾಡಿರೋ ಅಸಲಿ ಹುಡುಗರು ಪೊಲೀಸ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.ಅವರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

