ಏಳು ಕೋಟಿ ರಾಬರಿ ಹಿಂದೆ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲ್ ಕೈವಾಡ.!? ಕೂತಲ್ಲೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಮಾಡಿ ಕೋಟಿ-ಕೋಟಿ ಲೂಟಿ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಮೊನ್ನೆ ನಗರದ ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಏಳು ಕೋಟಿ ರಾಬರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ರ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿತ್ತು. ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ರಿಗಿಂತಲೂ ಈಗಲೂ ರಾಬರ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹದಿನೆಂಟು ಜನ ಡಿಸಿಪಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡಗಳು ಎರಡು ದಿನ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹುಡುಕಿದ್ರು ಈವರೆಗೂ ಅಸಲಿ ರಾಬರ್ಸ್ ನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.. ಪೊಲೀಸ್ರನ್ನ ಯಾಮಾರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಓಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಂಧ್ರ, ತಮಿಳುನಾಡು ಅಂತಾ ರಾಬರಿ ಮಾಡಿರೋ ಟೀಂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿದ್ರೆ ಅವರ ಲೀಡರ್ ಮಾತ್ರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದನಾ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಹೌದು.. ಏಳು ಕೋಟಿ ರಾಬರಿ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲ್ ಕೈವಾಡ ಇದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗೋವಿಂದಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ನಾಯಕ್ ಎಂಬ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲ್ ಈ ಇಡೀ ರಾಬರಿ ಕೇಸ್ ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ. CMS ನ ಮಾಜಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಬಾಣಸವಾಡಿ, ಕಲ್ಯಾಣನಗರದ ಲೋಕಲ್ ಹುಡುಗರನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿದ್ಕೊಂಡು ರಾಬರಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಾ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಅಂದ್ಹಾಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿದ್ಕೊಂಡು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಈ ಮುಂಚೆ ಕೆಲ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ನಂತೆ. ಕ್ರೈಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಕುಂಬಳಗೋಡು ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ರಾಬರಿಯೊಂದನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಈ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ದಿನ ಜೈಲಿಗೂ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ನಂತೆ. ನಂತರ ಭಾರತೀ ನಗರ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೇಶ್ಯೆಯರ ಬಳಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಇದಲ್ದೆ ಎಮ್ ಜಿ ರೋಡ್ ಬಳಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಗಳನ್ನೂ ಬೆದರಿಸಿ ಹಣ ಪೀಕಿದ್ನಂತೆ. ಇಂತಹ ಕೆಲ ಆರೋಪಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈತನ ಮೇಲೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ಕವೈರಿ ನಡೀತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಈತನನ್ನ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಹೊಯ್ಸಳ ಬೀಟ್ ಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿ ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪನಿಗೆ ಮೂಡಿತ್ತಂತೆ. ಆಗ ಅಣ್ಣಪ್ಪನಿಗೆ CMS ಮಾಜಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಕ್ಸೇರಿಯಾ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ನಾ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಹೊಯ್ಸಳ ಬೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಖಾಲಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ CMS ಮಾಜಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಕ್ಸೇರಿಯಾನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ದುಡ್ಡು ಹೊಡೆಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪವಿದೆ. ಮೊದಲು ಕ್ರೈಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಗಿದ್ದ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಬಾಣಸವಾಡಿ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣನಗರದ ಕೆಲ ಲೋಕಲ್ ಹುಡುಗರನ್ನ ಬಳಸಿ ರಾಬರಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕಿದ್ರಂತೆ.. ವ್ಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಎಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಹಣ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವ ವರೆಗೂ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕಿದ್ದನಂತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲಾ ಹೇಗೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಇದೇ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಹಾಕಿದ್ದ ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ.
ಯಾವಾಗ ಈ ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಬಂತೋ ಕೂಡಲೇ ಪೊಲೀಸ್ರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೂ ಇಬ್ಬರನ್ನು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಿದೆ.ಈವರೆಗೆ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ರು ಒಟ್ಟು ಏಳು ಜನರನ್ನ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿರುವ CMS ವಾಹನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಇನೋವಾ ಕಾರ್ ನೀಡಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು, ಚಿತ್ತೂರಿನ ಗಡಿಪಾಲದ ಮೂಲದ ಓರ್ವ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ಹಾಗೂ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ , ಎಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಸೇರಿ ಏಳು ಜನರನ್ನ ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈವರೆಗೂ ರಾಬರಿ ಮಾಡಿರೋ ಅಸಲಿ ಹುಡುಗರು ಪೊಲೀಸ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.ಅವರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.