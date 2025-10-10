English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಅಂಚೆಯ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಹಣ, ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಅಳಿಯನಿಗೆ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ ಮಾವನ ಗ್ಯಾಂಗ್! ಖಾಕಿ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾ!

Crime News: ನಿರ್ಗತಿಕ ಅಳಿಯನ ಅಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾವನ ಕಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಅಳಿಯನ ಜೊತೆ ನಾಟಕದ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿ, ಸ್ನೇಹತರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಾವ ತನ್ನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅಳಿಯನಿಗೆ ಮಸಣದ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೀಗ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿರುವ ಮಾವನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪೊಲೀಸರ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದದ್ದೇ ರೋಚಕ... 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Oct 10, 2025, 08:54 PM IST
  • ಅಂಚೆಯ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಹಣ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಅಳಿಯನಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಚಟ್ಟ...!
  • ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಅಪಘಾತವೆಂದು ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದ ಖತರ್ನಾಕ್ ಮಾವನ ಗ್ಯಾಂಗ್..!
  • ಹಣದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದವರು ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದು ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾ...

Haveri Crime News: ಹಣ ಅಂದರೆ ಹೆಣ ಕೂಡ ಬಾಯಿಬಿಡ್ತದೆ. ಹಣದ ವ್ಯಾಮೋಹಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದವರು ಎಂತಹ ಹೀನಕೃತ್ಯಕ್ಕೂ ಕೈ ಹಾಕಬಲ್ಲರು. ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 5.2 ಕೋಟಿ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಗತಿಕನ ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡಿ ಅಪಘಾತವೆಂದು ಬಿಂಬಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಕೊನೆಗೆ ಖಾಕಿ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಮಾಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಇಂತಹ್ದೆ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿ ಬಸವರಾಜ್ ಮಟ್ಟನವರ್ ನಿರ್ಗತಿಕರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿ, ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಾವನೇ ಆಗಿರುವ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಎಂಬಾತ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಬಸವರಾಜ್ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿದ್ದರು. ಬಸವರಾಜ್ ಮಟ್ಟನವರೂ ನಿರ್ಗತಿಕರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲರು. ಬಸವರಾಜ್ ಗೆ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷವಾದರೂ ಮದುವೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹೋದರರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. 

ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಿರ್ಗತಿಕರಾಗಿದ್ದ ಬಸವರಾಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಕೊ*ಲೆಗಡುಕರು ಬಸವರಾಜ್ ವಿಪರೀತ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿಯೋದ್ನ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಿತ್ಯ ನಾಲ್ವರು ಸೇರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು. ಪಾರ್ಟಿ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲೇ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಆಸ್ತಿ ಮೇಲೆಯೂ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದರು. 

ಬರೋಬ್ಬರಿ 8 ಎಕರೆ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಬಸವರಾಜ್: 
ಬಸವರಾಜ್ 8 ಎಕರೆ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಲಪಟಾಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಶೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಒಂದು ವಿಲ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದ್ಕೆ ಸಹಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು.

ಅಂಚೆಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದ ಖದೀಮರು: 
ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲವೂ ತಮ್ಮಂತೆ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರಿತು 3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಅಂಚೆಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. 

8 ಎಕರೆ ಜಮೀನು, ಮನೆಯನ್ನು ಬಸವರಾಜ್ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ (ಮಾವ) ಸಿದ್ದನಗೌಡನ ಹೆಸರಿಗೆ ವಿಲ್ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬಸವರಾಜ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೆಸರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿಯ ನಾಮಿನಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಯಿತು ಆಗ ಕೊಲೆಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. 

ಅಪಘಾತ ಎಂಬಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಿ ಕೊ*ಲೆ:
ಸೆ. 27 ರಂದು ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಯ ಚಿಕ್ಕಯಡಚಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಣಕಾರ ಮನೆ‌ ಬಳಿ ಮೃತ ಬಸವರಾಜ್ ನನ್ನು ಕಂಟಪೂರ್ತಿ ಕುಡಿಸಿ ಕಾರಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಸಿ ಕೊ*ಲೆಗೈದಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು ಅಪಘಾತ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದರು. 

ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಕೂಗಳತೇ ದೂರದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಮೊದ ಮೊದಲು ಇದೊಂದು ಹಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ ಪ್ರಕರಣವೆಂದೆ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೊ*ಲೆಯಾದ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರ ದೂರದ ಸಹೋದರ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಯಾವಾಗ ಅನುಮಾನ ಶುರುವಾಯ್ತೋ ಆಗ ಫಿಲ್ಡ್ ಗೆ ಇಳಿದ ಪೊಲೀಸರು ಮೃತನ ಮಾವ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಹಿಸ್ಟರಿ ಜಾಲ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ ನಾಮಿನಿ ಸಹಿ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಸತ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಹಲಗೇರಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಾಳಗೊಂಡರ, ಪ್ರವೀಣ ಮತ್ತು ಲೋಕೇಶ ಎಂಬುವರೇ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇವರಿಂದ  ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾರು, ಒಂದು ಬೈಕ್ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳ ಕೈಗೆ ಕೋಳ ಹಾಕಿ ಜೈಲುಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಹಣ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದವರು ಕೊನೆಗೆ ಕಂಬಿಹಿಂದೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಎಂತಹ ಹೀನ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೂ ಕೈ ಹಾಕಬಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಕರಣವೇ ಸಾಕ್ಷಿ.

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

crime newsHaveri MurderHaveri NewsCrimemurder

