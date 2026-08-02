ಬೆಂಗಳೂರು : ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಪರಿಚಯ.. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ಮಾತುಕತೆ ಬಳಿಕ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಎಂಬ ಆಹ್ವಾನ.. ಇದೇ ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ನ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ. ಗ್ರೈಂಡರ್ ಗೇ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಚಾಟ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆದು ಯುವಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು, ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿದ ನಂತರ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾಲೇಜಿನ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಗ್ಯಾಂಗ್ನ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ.
ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಲ್ಲುಬಾಳು ಸಮೀಪದ ವಾಸವಿ ಲೇಔಟ್ಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದ. ಅದರಂತೆ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಯುವಕನನ್ನು ನೀಲಗಿರಿ ತೋಪಿನತ್ತ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಐವರು ಯುವಕನನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದು ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲ್ ತೋರಿಸಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಬೆತ್ತಲೆಗೊಳಿಸಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಯುಪಿಐನಲ್ಲಿ 45 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಉಂಗುರವನ್ನೂ ಕಸಿದುಕೊಂಡು, ವಿಷಯ ಹೊರಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಸಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗಿನಿಂದ ಭಯದಿಂದ ಕೆಲಕಾಲ ಮೌನವಾಗಿದ್ದ ಯುವಕ, ಕೊನೆಗೆ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಜಿಗಣಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ, ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಜಾಡು ಹಿಡಿದಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆನೇಕಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ವಿಕಾಸ್, ಗೌತಮ್, ಸೂರ್ಯಚರಣ್ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ಬಂಧಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಅಪ್ರಾಪ್ತರನ್ನು ಬಾಲ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಯುವಕರನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾದವರನ್ನು ಅಂಧವಾಗಿ ನಂಬಿದರೆ ಹೇಗೆ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಜಿಗಣಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪ್ರಕರಣವೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಮತ್ತು ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಮುನ್ನ ಅವರ ಗುರುತು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೇಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್… ಒಂದು ತಪ್ಪು ನಂಬಿಕೆ… ಒಂದು ಭೇಟಿ… ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಯೂ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾಗುವ ಅಪರಿಚಿತರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.