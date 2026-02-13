English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Crime
  • ಜೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಕೊಂದ ಮಗಳು..!

ಜೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಕೊಂದ ಮಗಳು..!

ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವಂತ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ.ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಹೇಳಿದ ಅಂತ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಮಗಳು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನಲಾದ ಕಥೆ ಈಗ ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

Feb 13, 2026
  • ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವಂತ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ
  • ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಹೇಳಿದ ಅಂತ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಮಗಳು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನಲಾದ ಕಥೆ ಈಗ ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
  • ಇದು ಕೇವಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯೋ? ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ-ಹಣದ ಹಸಿವಿನಿಂದ ನಡೆದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸಂಚೋ?

ತುಮಕೂರು: ಅದೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಸಂಸಾರ, ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲೆ ತನ್ನ ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಆ ಸುಂದರಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ಲು, ತಂದೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆಟೋ ಓಡಿಸಿ ಸೈಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದ, ತನ್ನ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ಪತ್ನಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಲಿ ಅಂತ 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಆಕೆಯ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಹಣ ಪುಷ್ಪವತಿ ಪಾಲಿಗೆ ಮೃತ್ಯುವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರೂ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೂ ಮಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಜೊತೆಯೇ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ತಾಯಿಗೆ ಮಗಳೇ ಮೃತ್ಯುವಾಗಿದ್ದಾಳೆ.ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಎದೆನೋವು ಬಂತು ಅಂತ ನಾಟಕವಾಡಿದ ಸುಚಿತ್ರಾಳ ಮುಖವಾಡ ಈಗ ಕಳಚಿದೆ.ಜೋತಿಷ್ಯ ಕೇಳಿ ತಾಯಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ, ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಿಂತ ಹಣವೇ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ. ಏನಿದು ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತೀರಾ ಹೇಳ್ತಿವಿ ನೋಡಿ.

ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವಂತ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ.ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಹೇಳಿದ ಅಂತ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಮಗಳು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನಲಾದ ಕಥೆ ಈಗ ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.ಇದು ಕೇವಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯೋ? ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ-ಹಣದ ಹಸಿವಿನಿಂದ ನಡೆದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸಂಚೋ? ಎಂಬುದು ಸಂಭಂದಿಕರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.

ಎದೆ ನೋವಿನಿಂದ ತಾಯಿ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ತನ್ನ ದೂರದ ಸಂಬಂದಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಮಗಳು ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ಅನುಪನಹಳ್ಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ಲು. ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ಮೃತಳ ಮುಖ ನೋಡಿದಾಗ ತಿಳಿದಿದ್ದು ಇದು ಸಹಜ ಸಾವಲ್ಲ ​ಹಣದ ದಾಹಕ್ಕೆ ಆ  ದಿನ ನಡೆದ ಕೊಲೆಯ ಸಂಚು? ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದ ಬಳಿಯ ಶ್ರೀನಗರದ ಪುಷ್ಪವತಿ ಎಂಬಾಕೆಯ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಈಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಸುಚಿತ್ರಾ ಇದನ್ನ "ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್" ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಪೊಲೀಸರ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಹೊರಬಂದಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸತ್ಯ! ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶಪಡಿಸಲು ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಅನುಪನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಿದ ಮಗಳು.. ತಾಯಿಗೆ ಎದೆನೋವು ಕಾಣಿಸಿ ಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಾಟಕವಾಡಿದ್ದಳು ಸುಚಿತ್ರಾ. ಇನ್ನು ​ಪೊಲೀಸರ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಸುಚಿತ್ರಾ "ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹಣದ ವಾಸನೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಮೃತ ಪುಷ್ಪವತಿ ಪತಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದರು. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎರಡು ಸೈಟು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು.ಒಂದು ಸೈಟನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಬಂದ 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದನ್ನು ಪತ್ನಿ ಪುಷ್ಪವತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು.  ಈ ವೇಳೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ​ಮನೆಯಲ್ಲೇ ವಾಸವಿದ್ದ ಮಗಳು ಸುಚಿತ್ರಾ, ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಈ ಹಣ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತಾಯಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ​"ನನ್ನ ಮಗಳು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾಟ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ" ಎಂದು ಪುಷ್ಪವತಿ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ತನ್ನ ತಮ್ಮನ ಬಳಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದರಂತೆ. ಇದೇ ಮಾತು ಈಗ ಸುಚಿತ್ರಾ ಪಾಲಿಗೆ ಉರುಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.‌

ಸದ್ಯ ಕ್ಯಾತಸಂದ್ರ ಪೊಲೀಸರು ಸುಚಿತ್ರಾಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಪತಿ ಸುರೇಶ ನನ್ನು  ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಯಾರು? ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಯಾರಾದರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ.? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ.. ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸಂಬಂಧಿಕರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಾಕಿದ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಲು ಹೋದ ಮಗಳು ಈಗ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಹಣದ ವ್ಯಾಮೋಹ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಂದ ಮಗಳ ಈ ಘಟನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ.

 

