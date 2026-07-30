ಬೆಂಗಳೂರು : ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಇಡೀ ಏರಿಯಾವೇ ಗಬ್ಬೆದ್ದು ನಾರುತ್ತಿತ್ತು. ಮನುಷ್ಯರು ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯಲು ಆಗದಷ್ಟು ದುರ್ವಾಸನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಮಹಿಳೆಯ ಶವ.
ಹೌದು.. ಇದು ಕುಂಬಳಗೋಡು ಸಮೀಪದ ಗೇರುಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಎನ್ನುವವರು ಇದರ ಮಾಲೀಕರು. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಹಾರ ಮೂಲದ ಧೀರಜ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ರೀಮಾಕುಮಾರಿ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಬಂದು ಈ ಕಟ್ಟಡದ ನಾಲ್ಕನೇ ಫ್ಲೋರ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಿ ಹೆಚ್ ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು.
ಈಕೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಈತ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಇಬ್ಬರೂ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರೊಂದಿಗೆ ಪತಿಪತ್ನಿಯೆಂದೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಿರಿಕಿರಿ ಯಾಗಿ ಜಗಳ ಆಗ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಹೆಂಡತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಕಿರಿಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಬುದ್ದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ.
ಗಲಾಟೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದು ಧೀರಜ್ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದ.. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ರೀಮಾಳನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಟ್ಟು ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರ್ತಿದ್ರೂ ಸ್ಥಳೀಯರು ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಣಿ ಸತ್ತಿರಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ರು. ಈ ನಡುವೆ ರೀಮಾಳ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ರಿಸಿವ್ ಮಾಡದಿದ್ದಾಗ ಅನುಮಾನ ಬಂದು ಮನೆಯ ಬಳಿ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಕಿಟಕಿ ಬಳಿ ನೊಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಓನರ್ಗೆ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿ ಬಂದು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಬೆಡ್ ಶಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರಿಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಆರ್ ಆರ್ ನಗರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಕುಂಬಳಗೋಡು ಪೋಲಿಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತಲೆ ಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರೋಪಿ ಧೀರಾಜ್ ಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ದಿನದ ಹಿಂದೆಯೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರೋ ಆರೋಪಿ ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಆರೋಪಿಯ ಬಂಧನದ ಕೊಲೆಗೆ ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೊದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ.