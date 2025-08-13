English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಶಾಲಾ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತನ ಶವ, ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾದ ದೇಹ ಪತ್ತೆ..! ಸಾವಿನ ಸುತ್ತ ಅನುಮಾನದ ಹುತ್ತ

ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಶಾಲಾ ಬಸ್ ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ತಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ  ಇದಕ್ಕಿಂದ್ದಂತೆ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಿದ ನಂತರ ಬಸ್ ಒಳಗಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಮೃತ ದೇಹ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಬೈಕ್ ಗೆ ಪಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಬೆಂಕಿ‌ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 13, 2025, 08:35 PM IST
    • ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ಬಸ್
    • ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೃತದೇಹ
    • ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೊಗ್ತಿದ್ರಂತೆ.

ಶಾಲಾ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತನ ಶವ, ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾದ ದೇಹ ಪತ್ತೆ..! ಸಾವಿನ ಸುತ್ತ ಅನುಮಾನದ ಹುತ್ತ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ಬಸ್. ಅರೆಬೆಂದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸೀಟ್ ಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲ್ ಗಳು, ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೃತದೇಹ ಇವೆಲ್ಲಾ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಬೆಂಕಿ ಅನಾಹುತದಲ್ಲಿ.
 
ಯೆಸ್.. ಇದು ಬಾಣಸವಾಡಿಯ ಓಎಂಬಿಆರ್ ಲೇಔಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ಬಸ್ಸೊಂದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮಾಲೀಕರೊಬ್ಬರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಇದರೊಳಗೆ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಪುಂಡ ಪೋಕರಿಗಳು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆಯೋದು, ಗಾಂಜಾ ಸೇದೋದು, ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋರನ್ನ ಚುಡಾಯಿಸೋದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಇದನ್ನ ಗಮಿಸಿದ ಮಾಲೀಕರು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಬಸ್ ನ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೊಗ್ತಿದ್ರಂತೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಗಣಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ದಾಳಿ : ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ

ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 10.30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಇದೆ ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳೀಯರು ಬಾಣಸವಾಡಿಯ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಿ ಹತೋಟಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ‌ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೊಬ್ಬನ ಮೃತದೇಹ ಬೆಂದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗೋಡೌನ್ ಗಳಿದ್ದು ಬೆಂಕಿಯು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ‌ಯಿತ್ತಂತೆ ಅಲ್ಲದೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಎದುರುಗಡೆ ಖಾಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದ್ದು ಇದರೊಳಗಡೆ ಕೂಡ ಗಾಂಜಾ ‌ಸೇದದೋದು ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ.

ಇನ್ನೂ ಪುಂಡರು ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ ಅನ್ನೊ ಅನುಮಾನ ಇದ್ದು, ಸದ್ಯ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ ಪೋಲಿಸರು ಯುಡಿಆರ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಡಿಜೆ ಹಳ್ಳಿಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುತ್ತು ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಾಲಯ ಬಳಿ ಗೋಪಿ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬೈಕ್ ಗೆ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ  ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್  ತಂದು ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೈಕ್ ಗಳು ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೃಶ್ಯ ಗಳು ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಎಟಿಎಂ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಕಳ್ಳ ಅರೆಸ್ಟ್‌ : ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಕಳ್ಳ ಸೆಣಸಾಟದ ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ದೇವಾಲಯದ ನವಗ್ರಹಗಳನ್ನ ತೆರೆವು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಇದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗೋಪಿ ಅವರ ಬೈಕ್ ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಡಿಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

crime newsbangaluru newsBangalore NewsToday Newstoday crime news

