ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಪುಂಡರ ಹಾವಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡೋರ ಕೇಸ್‌ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಳೆದ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಲಹಂಕದ ಕಟ್ಟಿಗೆನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸರಿ ಒಬ್ಬ ಡಿಲೆವರಿ ಬಾಯ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆ ಘಟನೆಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 7, 2026, 07:31 PM IST
ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪುಂಡರ ಹಾವಳಿ : ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಡೆಲಿವರಿ ಹುಡುಗರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ 

ಬೆಂಗಳೂರು : ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಕಟ್ಟಿಗೆನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಗ್ರೋಸರಿ ಮಾರ್ಟ್ ಬಳಿ ಡೆಲಿವರಿ ಪಿಕ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮನಸೋಇಚ್ಚೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಗೂ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಡೆಲಿವರಿ ಹುಡುಗರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಲದು ಅಂತ ಮಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ಗಿ ಐದಾರು ಮಂದಿ ಮನಬಂದಂತೆ ಥಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಈ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದು ನೋಡೊದಾದ್ರೆ.. ಮಾರ್ಟ್ ಬಳಿ ಡೆಲಿವರಿ ಪಿಕ್ ಮಾಡಲು ಬರುವ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಗಳನ್ನು  ಮಾರ್ಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ . ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಬೈಕ್ ಗಳನ್ನು ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಆದ್ರೂ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಮನೆ ಮುಂದೆಯೇ ಪದೆಪದೇ ಬೈಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ಕೆಲ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕರು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್  ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ 
ಜಗಳವೇ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಅದು ಕೈ ಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಗೂ ಮೆಟ್ರೋ ದರ ಏರಿಕೆಗೂ ತಳಕು ಹಾಕೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ : ಟಿ.ಬಿ.ಜಯಚಂದ್ರ

ಒಂದೆರಡು ಸಲದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರಗಳೆ ಆಗಿರಕ್ಕಿಲ್ಲ. ವಾಸದ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬೈಕ್‌ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಎಂಥವರಿಗೂ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟು ಮಾಡದೆ ಇರಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಡೆಲೆವರಿ ಬಾಯ್ಸ್‌ಗೆ ಬುದ್ಧಿಮಾತು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮ, ದಾನ, ಬೇಧ ಮುಗಿಸಿ ಕೊನೆಯ ಅಸ್ತ್ರವೇ ದಂಡ. ದಂಡಂ ದಶಗುಣಂ ಭವೇತ್‌ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲ ಸ್ಥಳೀಯರ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೂತು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ವಿಚಾರವಾದ್ರೂ ಯಾರಲ್ಲೂ ಸಮಯ, ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲದಾಗಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮ ದೊಡ್ಡ ರಣಾಂಗಣವೇ ನಡ್ದು ಹೋಗಿದೆ.

ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಬೇಕಾದ ವಿಚಾರವನ್ನ ಕೈ ಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಗಲಾಟೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಗೆ ಮನ ಬಂದಂತೆ ಥಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಯಲಹಂಕ ಪೊಲೀಸರು ಸುಮೊಟೊ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನೇ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ : H.ವಿಶ್ವನಾಥ್

ಒಟ್ನಲ್ಲಿ.. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಯಾಗುತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಹಲ್ಲೆಯಾಗಿರೋದು ವಿಷಾದಕರ ಸಂಗತಿಯೇ ಸರಿ. ಆದ್ರೂ ದುಡಿಯುವ, ಗಳಿಕೆಯೇ ಪ್ರಥಮ ಅನ್ನೋ ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್ ನೀತಿ-ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಂತ ಮನೆ ಮಾಲೀಕನದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವೇನಲ್ಲ. ಅದೇನೇ ಇರ್ಲಿ.. ಯಲಹಂಕ ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಿಂದ ನಿಖರತೆ ಹೊರಬರಬೇಕಿದೆ. 

