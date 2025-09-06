English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣ: ಸೌಜನ್ಯ ಮಾವ ವಿಠಲ್ ಗೌಡನೊಂದಿಗೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸ್ನಾನಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಮಹಜರು

ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸ್ನಾನಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಹಜರು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಠಲಗೌಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಸ್.ಐ.ಟಿ ತಂಡದಿಂದ ಸ್ಥಳ‌ ಮಹಜರು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 6, 2025, 11:43 PM IST
  • ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸ್ಫೋಟಕ ತಿರುವು
  • ಬುರುಡೆಯನ್ನು ಕಾಡಿನಿಂದ ತಂದಿರುವುದು ಸೌಜನ್ಯ ಮಾವ
  • ಎಸ್.ಐ.ಟಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಬಯಲು

Trending Photos

ಈ ನಟಿಯ ಚಿತ್ರ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ 1500 ಬಾರಿ ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು... ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಈಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ
camera icon6
Trisha
ಈ ನಟಿಯ ಚಿತ್ರ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ 1500 ಬಾರಿ ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು... ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಈಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ
ದೇಹದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಲಿವರ್‌ ಡ್ಯಾಮೇಜ್‌ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂದರ್ಥ! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದಿರಿ..
camera icon7
Liver Damage Signs
ದೇಹದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಲಿವರ್‌ ಡ್ಯಾಮೇಜ್‌ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂದರ್ಥ! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದಿರಿ..
ವಿವಾಹಿತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಜೊತೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ... ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲೇ ತಾಯಿಯಾದ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!
camera icon6
Neena Gupta
ವಿವಾಹಿತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಜೊತೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ... ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲೇ ತಾಯಿಯಾದ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!
ಈ ಭಾನುವಾರ &quot;ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ..&quot; ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ..!
camera icon8
lunar eclipse 2025
ಈ ಭಾನುವಾರ "ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ.." ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ..!
ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣ: ಸೌಜನ್ಯ ಮಾವ ವಿಠಲ್ ಗೌಡನೊಂದಿಗೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸ್ನಾನಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಮಹಜರು

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ : ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸ್ಫೋಟಕ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬುರುಡೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಕಾಡಿನಿಂದ ತಂದಿರುವುದು ಸೌಜನ್ಯ ಮಾವ ವಿಠಲ್ ಗೌಡ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್.ಐ.ಟಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ʼಓಂ ಶಿವಂʼ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ: ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಏನಂದ್ರು?

ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸ್ನಾನಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಹಜರು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಠಲಗೌಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಸ್.ಐ.ಟಿ ತಂಡದಿಂದ ಸ್ಥಳ‌ ಮಹಜರು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮದ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸ್ನಾನಘಟದಲ್ಲಿರುವ ಬಂಗ್ಲಗುಡ್ಡೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಹಜರು ನಡೆದಿದೆ. 

ವಿಠಲ್ ಗೌಡ ಕಾಡಿನಿಂದ ಬುರುಡೆಯನ್ನು ತಂದು ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಬುರುಡೆಯನ್ನು ಚಿನ್ನಯ್ಯನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದವರೇ ಸೌಜನ್ಯ ಮಾವ ಎಂಬ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಹ್ವಾನ ತಡೆ ಕೋರಿ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ : ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಲಿ ಎಂದ ಸಿಎಂ

ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ Youtube Link - https://www.youtube.com/@ZeeKannadaNews/featured ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಆಗಿರಿ.

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Dharmasthala caseVitthal GowdaSIT

Trending News