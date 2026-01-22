English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಿದ್ದವನೇ ಯಮನಾದಾಗ.. ಪ್ರೀತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಕೊ*ಲೆ

ಅವರಿಬ್ಬರು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸುಂದರ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕಾದವರು. ಮದುವೆಗಾಗಿ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತುಕತೆ ಸಹ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ವಿಧಿಯಾಟ ಬೇರೇನೆ ಆಗಿತ್ತು. ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುವ ಕೊರಳಿಗೆ ವೇಲ್ ಬಿಗಿದು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಯುವಕ ಇದೀಗ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...  

Written by - Savita M B | Last Updated : Jan 22, 2026, 04:05 PM IST
  • ನಿನ್ನೆ ಧಾರವಾಡದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯುವತಿ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ
  • ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಓಡಿ ಹೋಗದೆ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದೆ

ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಿದ್ದವನೇ ಯಮನಾದಾಗ.. ಪ್ರೀತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಕೊ*ಲೆ

ನಿನ್ನೆ ಧಾರವಾಡದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯುವತಿ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ವೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಓಡಿ ಹೋಗದೆ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದೆ. ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ತನಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕನೆ ಹಂತಕ ಅನ್ನೋದು ಇದೀಗ ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಈಗಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿ ನಿನ್ನೆ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನಾಥ ಶವವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಳು. ಪ್ಯಾರಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಓದಿದ್ದ ಮೃತ ಯುವತಿ ಝಕಿಯಾ, ತನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ತಾನು ದುಡಿದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಸರೆಯಾಗಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಅಲ್ಲದೆ ತಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದ ಯುವಕನ ಜೊತೆ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆಪಟ್ಟಿದಳು. ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಬೀರ್ ಮುಲ್ಲಾ ಎನ್ನುವ ಯುವಕನ ಜೊತೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಝಕಿಯ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಹ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ವಿಧಿಯಾಟಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿರುವ ಯುವತಿ, ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಯುವಕ ಸಾಬೀರನಿಂದ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಕ್ ಆಗಿದೆ.

ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನು ಅರಿಯದಂತೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸಾಬೀರ್, ಆಕೆಯ ಮತ್ತು ಅವನ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಹಳೆಯ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಖುದ್ದು ಧಾರವಾಡ ಎಸ್ಪಿ ಇಂದಲೇ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಸಾಬೀರ್ ತನಗೇನು ಗೊತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದ. ಘಟನೆಯ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಶವವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಕಂಡು ಕೊಂಚವೂ ಮರುಕ ಪಡೆದೇ ಶವವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದ. ಆಗಲೇ ಕೊಂಚ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು, ಖುದ್ದು ಎಸ್ಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಲು ಸಾಬಿರ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದ, ಕೊನೆಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಹಂತಕನ ಜಾಡು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಖಾಕಿಗೆ ಹಂತಕ ಸುಳಿವು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಆರೋಪಿ ಯುವಕನ ಜೊತೆ ಇನ್ನು ಯಾರಾದರು ಇದ್ದಾರಾ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಶುರುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆಯಿಂದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಪಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಯುವತಿಯ ಮನೆಯವರ ಸಹ ಏನಾದರು ದಾಖಲೆಯಿದ್ದರೆ ಕೊಡಲಿ ನಾವು ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಗುಂಜನ್ ಆರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ಸಾಬೀರ ತಂದೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು, ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ಮಾರೆಮಾಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬಂಧನ ಮಾಡುವರೆಗೆ ನಾವು ಮೃತದೇಹ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಎಸ್ಪಿ ಗುಂಜನ್ ಆರ್ಯ, ಎಸಿಪಿ ಸಿದ್ದನಗೌಡ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನವೊಲಿಸಿದ್ದಾರೆ‌‌. ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬಂಧನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಮ್ಮದ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹತ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ನಿಖರ ಕಾರಣ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮದುವೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆಯೂ ಸಹ ಸಣ್ಣ ಕಿರಿಕ್ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.. ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಮದುವೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸುಮ್ಮನಾಗುತ್ತಿದ್ದರು..ಆದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಝಕಿರಾ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮನ ಜೊತೆಗೆ ಸುತ್ತಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸಾಬಿರ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಕಾಲ ಓಡಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಕಾರ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಸುತ್ತಾಡಿಸಿದ್ದ ಸಾಬಿರ್ ಕೊನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ..ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾದ ಜಗಳ ಆಕೆಯನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿದೆ..ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಕೆಯನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿಯೇ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶವವನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದಾನೆ..ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅನುಮಾನ ಬರಬಾರದು ಅಂತ ಆಕೆಯ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಸಾಯಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಡಿ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಎಸೆದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ..ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ತಾನು ಸಹ ಶವವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಂತು, ತನಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಂತಕ ಸಾಬೀರ್.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇನ್ನು ಬದುಕಿ ಬಾಳಬೇಕಿದ್ದ ಯುವತಿ ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಯುವಕನಿಂದಲೇ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ದುರಂತವೇ ಸರಿ. ತಾನಾಯ್ತು ತನ್ನ ಮನೆಯವರ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಅಂತ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿಯ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ.

 

