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ಎಣ್ಣೆ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಕಿಯ ಅಟ್ಟಹಾಸ..! ಏರ್‌ಗನ್‌ನಿಂದ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೈರಿಂಗ್.. ಮುಂದಾಗಿದ್ದು..

ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ನಿಶ್ಯಬ್ದವನ್ನು ಸೀಳಿ ಬಂದ ಗುಂಡಿನ ಸದ್ದು.. ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಆತಂಕದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಓಡಿಬಂದ ದೃಶ್ಯ.. ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬ ಏರ್‌ಗನ್ ಹಿಡಿದು ಸುಮಾರು 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮೆರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಕಾರುಗಳು, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಶೆಡ್‌ಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮೇಲೆಯೂ ಫೈರಿಂಗ್ ನಡೆಸಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.. ನೋಡಿ..

Written ByKrishna N K
Published: Aug 06, 2026, 06:41 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 06:41 PM IST
ಎಣ್ಣೆ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಕಿಯ ಅಟ್ಟಹಾಸ..! ಏರ್‌ಗನ್‌ನಿಂದ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೈರಿಂಗ್.. ಮುಂದಾಗಿದ್ದು..

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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