English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Crime
  • ನೆರೆಮನೆ ನಿವಾಸಿಯಿಂದಲೇ ವೃದ್ಧೆಯ ಭೀಕರ ಹತ್ಯೆ!

ನೆರೆಮನೆ ನಿವಾಸಿಯಿಂದಲೇ ವೃದ್ಧೆಯ ಭೀಕರ ಹತ್ಯೆ!

ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಸಿಕ್ತವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ವೃದ್ಧೆಯ ಮೃತದೇಹ.. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಏನೂ ಅರಿಯದೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಮಲಗಿರುವ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಪತಿ. ಮನೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದ ಆಗಂತಕ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದೋಚಿ ವೃದ್ಧೆಯನ್ನ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಂದುಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. 

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Feb 19, 2026, 07:32 PM IST
  • ಹಣ ಚಿನ್ನಾಭರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಂದು ಮಳ್ಳನಂತಿದೆ ಆರೋಪಿ
  • ನೆಲಮಂಗಲ ಟೌನ್ ಪೊಲೀಸರ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
  • ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಕೊಲೆಗಡುಕ ಕೆಲ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲೇ ಲಾಕ್

Trending Photos

ಗುರುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಚಾರ! 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌..
camera icon11
Mercury transit effects
ಗುರುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಚಾರ! 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌..
ಜಗತ್ತಿನ ಈ 4 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಈ ಪೈಕಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ 2 ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ...
camera icon5
Free Gold
ಜಗತ್ತಿನ ಈ 4 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಈ ಪೈಕಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ 2 ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ...
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಿ ಫೀಲ್ಡ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ! ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon7
Abhishek Sharma ducks record
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಿ ಫೀಲ್ಡ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ! ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
ಟ್ರಂಪ್ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ.. ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಧಮಾಕ!
camera icon7
Gold price today
ಟ್ರಂಪ್ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ.. ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಧಮಾಕ!
ನೆರೆಮನೆ ನಿವಾಸಿಯಿಂದಲೇ ವೃದ್ಧೆಯ ಭೀಕರ ಹತ್ಯೆ!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಆತ ಕೋಟಿ ಕುಳ.. ಬಂಗಲೆಯಂತಹ ಮನೆ. ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ದೋಚಲು ಹೋದವನು, ಹೆದರಿ ಕೊಂದು ಬಂದಿದ್ದ. ಮಳ್ಳಿ ಮಳ್ಳಿ ಮಂಚಕ್ಕೆಷ್ಟು ಕಾಲು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಬಂತೆ ಆಗಿದೆ ಕೊಲೆಗಾರನ ಸ್ಥಿತಿ. ಈ ಕುರಿತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಸಿಕ್ತವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ವೃದ್ಧೆಯ ಮೃತದೇಹ.. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಏನೂ ಅರಿಯದೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಮಲಗಿರುವ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಪತಿ. ಮನೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದ ಆಗಂತಕ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದೋಚಿ ವೃದ್ಧೆಯನ್ನ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಂದುಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ! ಹುಂಡೈ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ₹75,000ವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್

ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿ.. ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಪತಿಯ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ತಾವಿದ್ದರು. ಕೊರಳಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಹಾಗೂ ಹಣದ ಆಸೆಗೆ ನೆರೆಮನೆಯ ನಿವಾಸಿಯೇ ಜೀವ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ನೆಲಮಂಗಲ ನಗರದ ಪೇಟೆಬೀದಿಯಲ್ಲಿನ ಈ ಘಟನೆ ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. 70 ವರ್ಷದ ಶೋಭ, ಪತಿ ರಂಗನಾಥ್ ಇಬ್ಬರೇ ಇರುವ ಸಮಯ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಆರೋಪಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದ. ಮಟಮಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಏಕಾಏಕಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ವೃದ್ಧೆ ಶೋಭರ ಕುತ್ತಿಗೆ ಸೀಳಿ ಕೊಂದುಹಾಕಿದ್ದ. ಪ್ರತಿದಿನದಂತೆ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಪತಿಗ್ಯ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಣಿಗಳಿಂದಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಈ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಶುದ್ದ ಚಿನ್ನ! ರಾಶಿಗಟ್ಟಲೇ ಬಂಗಾರ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದೆಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ?

ಆರೋಪಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ವೃದ್ಧೆ ಶೋಭರನ್ನು ಕೊಂದು, ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ತಡಕಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮೈಮೇಲಿದ್ದ ಸುಮಾರು 300 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದೋಚಿ ಕಾಲ್ಕಿತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕೊಂದು ದೋಚಿದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಜೊತೆ ಸೀದಾ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣವನ್ನು ಅಡವಿಟ್ಟು ಪುನಃ ನೆಲಮಂಗಲಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಏನೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಘಟನೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿದ್ದ.

ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದ ನೆಲಮಂಗಲ ಟೌನ್ ಪೊಲೀಸರು ಕ್ಷಿಪ್ರ ತನಿಖೆ ಶುರುಮಾಡಿದ್ರು. ಎಸ್ಪಿ, ಅಡಿಷನಲ್ ಎಸ್ಪಿ, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ, ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಸಿಸಿಟಿವಿಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಚಲನವಲನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು, ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದರು. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜನರ ನಡುವೆ ಪೊಲೀಸರ ಚಲನವಲನವನ್ನೇ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿ, ತಲೆಕೆಟ್ಟು ಮನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಬೆನ್ನುಬಿದ್ದಿದ ಪೊಲೀಸರು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇತ್ತಾ ವೃದ್ಧೆ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆರೋಪಿ ಶಿವಕುಮಾರನ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ನೆರೆಮನೆ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಬಾರದಿತ್ತು. ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದೋಚಿ, ಕೊಲೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಆತನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕಿದ್ರು. ನೆಲಮಂಗಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧೆ ಶೋಭ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಯನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವ ನೆಲಮಂಗಲ ಟೌನ್ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. 
 

About the Author
crime newsLatest Kannada NewsBengaluru CrimeCrime UpdatesKannada Crime

Trending News