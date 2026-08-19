ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ್ದ ಕೆಆರ್ ಪುರಂ ತ್ರಿವಳಿ ಕೊ**ಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಮೇಜರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೊ**ಲೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಆರೋಪಿತೆ ಶ್ವೇತಾ, ಗೆಳೆಯನ ವಿರುದ್ಧವೇ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರೋದು ತ್ರಿವಳಿ ಕೊ**ಲೆ ಕೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ.
ತ್ರಿವಳಿ ಕೊ**ಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್:
ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ತಂಗಿಯ ತ್ರಿವಳಿ ಕೊ**ಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಶ್ವೇತಾ, ತನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಹಾಗೂ ಕೊ**ಲೆ ಆರೋಪಿ ಕೆನತ್ ವಿರುದ್ಧವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ನುಡಿಯಲು ಸಿದ್ಧಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಅಪ್ರೂವರ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಶ್ವೇತಾ 29ನೇ ACJM ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಕೊ**ಲೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಾನಿದ್ದದ್ದು ನಿಜ, ಆದರೆ ಹ**ತ್ಯೆ ಎಸಗಿದ್ದು ಕೆನೆತ್ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಾ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೃತ್ಯದ ದಿನ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಶ್ವೇತಾ, ಕೊ**ಲೆ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದೆ ನಿಜ. ಆದರೆ, ಕೊ*ಣ*ಲೆ ಮಾಡುವ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಚು*ಚ್ಚಿ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದು ಗೆಳೆಯ ಕೆನತ್. ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕೊ**ಲೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೂವರ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮದೇ ಪ್ರೇಮಿ ಕೆನೆತ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕ್ಷಿ ನುಡಿಯಲು ಶ್ವೇತಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ವೇತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ 29ನೇ ACJM ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪ್ರಮುಖ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಕೆಲ ಪ್ರಮುಖ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ವರದಿಗಳು ಬರುವುದು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರವೇ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣದ ಅಂತಿಮ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ನಂತರವೇ ಶ್ವೇತಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿದೆ. ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಶ್ವೇತಾ ನೀಡಿರುವ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅಪ್ರೂವರ್ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕರಣದ ಹಾದಿಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ತಂದೆ-ತಾಯಿ, ತಂಗಿ ಕೊ**ಲೆ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತಿರುವ ಆರೋಪಿತೆ ಈಗ ಗೆಳೆಯನ ವಿರುದ್ಧವೇ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಕೆನತ್ ಗೆ ನುಂಗಲಾರದ ತುತ್ತಾಗಿದೆ.
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