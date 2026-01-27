English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಸಂಸಾರವೇ ಹಾಳು.. ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಇಬ್ಬರ ಬಲಿ!

ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಸಂಸಾರವೇ ಹಾಳು.. ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಇಬ್ಬರ ಬಲಿ!

ಪ್ರೀತಿ, ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಸಂಶಯದ ಬೆಂಕಿ ಎಂತಹ ಭೀಕರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚೇಳೂರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಕತ್ತು ಕೊಯ್ದು ಭೀಕರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರೇಮಿ, ನಂತರ ತಾನೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ದಾರುಣ ಘಟನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..  

Written by - Savita M B | Last Updated : Jan 27, 2026, 04:11 PM IST
  • ಚೇಳೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಗೆರಿಗಿರೆಡ್ಡಿಪಾಳ್ಯ ಇಂದು ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದೆ
  • ಬಾವಾಜಾನ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾ ಎಂಬುವವರ ನಡುವಿನ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ

ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಸಂಸಾರವೇ ಹಾಳು.. ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಇಬ್ಬರ ಬಲಿ!

ಚೇಳೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಗೆರಿಗಿರೆಡ್ಡಿಪಾಳ್ಯ ಇಂದು ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಬಾವಾಜಾನ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾ ಎಂಬುವವರ ನಡುವಿನ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. ಮೃತ ಬಾವಾಜಾನ್ ದನಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಲ್ಮಾ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಲ್ಮಾ ಬೇರೊಬ್ಬನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಬಾವಾಜಾನ್‌ನನ್ನು ಕಾಡತೊಡಗಿತ್ತು....

ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಸಲ್ಮಾಳ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಬಾವಾಜಾನ್, ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ. ವಿಕೃತಿ ಮೆರೆದ ಈತ ತನ್ನ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಆಕೆಯ ಕುತ್ತಿಗೆ ಸೀಳಿ ಭೀಕರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆಗೈದಿದ್ದಾನೆ. ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಂಡು 14 ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಕಿರುಚಿಕೊಂಡಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರಾರಿಯಾದ ಬಾವಾಜಾನ್, ತನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ....

ಈ ಪ್ರಕರಣ ಈಗ ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕೊಂದ ಬಾವಾಜಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಲ್ಮಾ ಪತಿ ಮಸ್ತಾನ್ ದೂರು ನೀಡಿದರೆ, ಅತ್ತ ಬಾವಾಜಾನ್ ಪತ್ನಿ ತಸ್ಲೀಮ್ ಕೂಡ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ಪತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಗಲಲು ಸಲ್ಮಾಳೇ ಕಾರಣ, ಆಕೆಯಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಪತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಸ್ಲೀಮ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಚೇಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಶಯ ಎನ್ನುವ ಮಹಾಮಾರಿ ಎರಡು ಸಂಸಾರಗಳನ್ನು ಬೀದಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಬಾವಾಜಾನ್‌ಗೆ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ, ಸಲ್ಮಾ ಕೂಡ ಸಂಸಾರಸ್ಥೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ಆವೇಶ ಇಡೀ ಊರನ್ನೇ ನಡುಗಿಸಿದೆ.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

...Read More

