ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಸಂಸಾರವೇ ಹಾಳು.. ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಇಬ್ಬರ ಬಲಿ!

ಚೇಳೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಗೆರಿಗಿರೆಡ್ಡಿಪಾಳ್ಯ ಇಂದು ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಬಾವಾಜಾನ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾ ಎಂಬುವವರ ನಡುವಿನ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. ಮೃತ ಬಾವಾಜಾನ್ ದನಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಲ್ಮಾ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಲ್ಮಾ ಬೇರೊಬ್ಬನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಬಾವಾಜಾನ್ನನ್ನು ಕಾಡತೊಡಗಿತ್ತು....
ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಸಲ್ಮಾಳ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಬಾವಾಜಾನ್, ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ. ವಿಕೃತಿ ಮೆರೆದ ಈತ ತನ್ನ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಆಕೆಯ ಕುತ್ತಿಗೆ ಸೀಳಿ ಭೀಕರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆಗೈದಿದ್ದಾನೆ. ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಂಡು 14 ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಕಿರುಚಿಕೊಂಡಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರಾರಿಯಾದ ಬಾವಾಜಾನ್, ತನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ....
ಈ ಪ್ರಕರಣ ಈಗ ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕೊಂದ ಬಾವಾಜಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಲ್ಮಾ ಪತಿ ಮಸ್ತಾನ್ ದೂರು ನೀಡಿದರೆ, ಅತ್ತ ಬಾವಾಜಾನ್ ಪತ್ನಿ ತಸ್ಲೀಮ್ ಕೂಡ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ಪತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಗಲಲು ಸಲ್ಮಾಳೇ ಕಾರಣ, ಆಕೆಯಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಪತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಸ್ಲೀಮ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಚೇಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಶಯ ಎನ್ನುವ ಮಹಾಮಾರಿ ಎರಡು ಸಂಸಾರಗಳನ್ನು ಬೀದಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಬಾವಾಜಾನ್ಗೆ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ, ಸಲ್ಮಾ ಕೂಡ ಸಂಸಾರಸ್ಥೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ಆವೇಶ ಇಡೀ ಊರನ್ನೇ ನಡುಗಿಸಿದೆ.