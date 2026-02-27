ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಡಾಕ್ಟರ್‌ ಆಗು ಎಂದ ತಂದೆ... ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಿ ಮಗ..!

ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗು ಎಂದು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ ತಂದೆಯನ್ನೇ ಪಾಪಿ ಪುತ್ರನೊಬ್ಬ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಲಖನೌನಲ್ಲಿದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮಗನ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಉಂಟಾದ ಕುಟುಂಬ ಕಲಹವೇ ಈ ದಾರುಣ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯೇ ಮುಳುವಾಯಿತೇ?
ಆಶಿಯಾನಾ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿ 49 ವರ್ಷದ ಮನ್ವೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ಮದ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪುತ್ರ ಅಕ್ಷತ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಂದು ಅವರು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಷತ್ಗೆ ತಂದೆಯ ಈ ಒತ್ತಡ ಅಸಮಾಧಾನ ಉಂಟುಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ವಾಗ್ವಾದ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ತಂದೆಯ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತು ಅಕ್ಷತ್ ಮನೆಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದನೆಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸುಂದರಿ ಯುವತಿಯರೇ ತುಂಬಿದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ! ಮದುವೆಯಾಗಲು ಕೊಡಬೇಕು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ.. ದೇಶದ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಪದ್ದತಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ರೈಫಲ್ನಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಹತ್ಯೆ
ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ (ಫೆಬ್ರವರಿ 20) ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು 4.30ರ ವೇಳೆಗೆ ತಂದೆ-ಮಗನ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಜಗಳ ನಡೆದಿದೆ. ಸಿಟ್ಟಿನ ಭರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷತ್ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮೇಲೆ ರೈಫಲ್ನಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಗುಂಡೇಟಿನಿಂದ ಮನ್ವೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಅಕ್ಷತ್ ತಂದೆಯ ಶವವನ್ನ ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಸಾಗಿಸಿ, ಖಾಲಿ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ದೇಹವನ್ನ ತುಂಡರಿಸಿದ್ದಾನೆಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನ ಹೊರಗೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇನ್ನುಳಿದ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡ್ರಮ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಸಹೋದರಿಯ ಮುಂದೆಯೇ ಕ್ರೌರ್ಯ
ತಂದೆಯ ದೇಹವನ್ನ ಅಕ್ಷತ್ ಕತ್ತರಿಸುವುದನ್ನ ಆತನ ಸಹೋದರಿ ನೋಡಿದ್ದಳಂತೆ. ಆಕೆಯನ್ನ ಬೆದರಿಸಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿದ ನಂತರವೂ ದೇಹವನ್ನ ತುಂಡರಿಸಿದ್ದಾನೆಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಮನ್ವೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಾದ ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಸಂಶಯದ ಮೇರೆಗೆ ಮನೆ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದಾಗ ಡ್ರಮ್ನೊಳಗೆ ದೇಹದ ಅವಶೇಷಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಆರೋಪಿಯನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಆತ ಕೃತ್ಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇರಳಂ! ರಾಜಧಾನಿ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರ ಕಣ್ಣು..
ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ವೀರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ತಂಡ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿವೆ. ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯು ಪೋಷಕರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ದುರಂತಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.