English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Crime
  • ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಡಾಕ್ಟರ್‌ ಆಗು ಎಂದ ತಂದೆ... ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಿ ಮಗ..!

ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಡಾಕ್ಟರ್‌ ಆಗು ಎಂದ ತಂದೆ... ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಿ ಮಗ..!

ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ (ಫೆಬ್ರವರಿ 20) ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು 4.30ರ ವೇಳೆಗೆ ತಂದೆ-ಮಗನ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಜಗಳ ನಡೆದಿದೆ. ಸಿಟ್ಟಿನ ಭರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷತ್ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮೇಲೆ ರೈಫಲ್‌ನಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಗುಂಡೇಟಿನಿಂದ ಮನ್ವೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 27, 2026, 05:04 PM IST
  • ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಡಾಕ್ಟರ್‌ ಆಗು ಎಂದು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ ತಂದೆ
  • ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ತಂದೆಯನ್ನೇ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಿ ಮಗ
  • ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಲಖನೌನಲ್ಲಿದಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ

Trending Photos

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹೀರೋ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ ಬ್ಯಾನ್! ಒಂದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷೆ..
camera icon7
T20 World Cup
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹೀರೋ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ ಬ್ಯಾನ್! ಒಂದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷೆ..
ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿ.. ತಾಯಿಯಾಗಿಯೇ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ!
camera icon5
AMALA PAUL
ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿ.. ತಾಯಿಯಾಗಿಯೇ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ!
ಭವ್ಯಾಗೌಡಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ನಿಧಿಯ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?.. ಇವರೇ ನೋಡಿ ಪನ್ನಿಕುಟ್ಟಿ ಕೈಹಿಡಿವ ಹುಡುಗ
camera icon8
karna serial nidhi
ಭವ್ಯಾಗೌಡಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ನಿಧಿಯ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?.. ಇವರೇ ನೋಡಿ ಪನ್ನಿಕುಟ್ಟಿ ಕೈಹಿಡಿವ ಹುಡುಗ
ಮಧುಮೇಹವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುತ್ತೆ ಈ ಹಣ್ಣು! ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂದ್ರೆ ಶುಗರ್‌ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ..
camera icon5
Papaya For Diabetes
ಮಧುಮೇಹವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುತ್ತೆ ಈ ಹಣ್ಣು! ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂದ್ರೆ ಶುಗರ್‌ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ..
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಡಾಕ್ಟರ್‌ ಆಗು ಎಂದ ತಂದೆ... ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಿ ಮಗ..!

ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಡಾಕ್ಟರ್‌ ಆಗು ಎಂದು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ ತಂದೆಯನ್ನೇ ಪಾಪಿ ಪುತ್ರನೊಬ್ಬ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಲಖನೌನಲ್ಲಿದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮಗನ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಉಂಟಾದ ಕುಟುಂಬ ಕಲಹವೇ ಈ ದಾರುಣ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯೇ ಮುಳುವಾಯಿತೇ?

ಆಶಿಯಾನಾ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿ 49 ವರ್ಷದ ಮನ್ವೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ಮದ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪುತ್ರ ಅಕ್ಷತ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಂದು ಅವರು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಡಾಕ್ಟರ್‌ ಆಗಬೇಕು, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಷತ್‌ಗೆ ತಂದೆಯ ಈ ಒತ್ತಡ ಅಸಮಾಧಾನ ಉಂಟುಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ವಾಗ್ವಾದ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ತಂದೆಯ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತು ಅಕ್ಷತ್ ಮನೆಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದನೆಂದು  ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸುಂದರಿ ಯುವತಿಯರೇ ತುಂಬಿದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ! ಮದುವೆಯಾಗಲು ಕೊಡಬೇಕು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ.. ದೇಶದ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಪದ್ದತಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ರೈಫಲ್‌ನಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಹತ್ಯೆ

ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ (ಫೆಬ್ರವರಿ 20) ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು 4.30ರ ವೇಳೆಗೆ ತಂದೆ-ಮಗನ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಜಗಳ ನಡೆದಿದೆ. ಸಿಟ್ಟಿನ ಭರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷತ್ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮೇಲೆ ರೈಫಲ್‌ನಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಗುಂಡೇಟಿನಿಂದ ಮನ್ವೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಅಕ್ಷತ್ ತಂದೆಯ ಶವವನ್ನ ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಸಾಗಿಸಿ, ಖಾಲಿ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ದೇಹವನ್ನ ತುಂಡರಿಸಿದ್ದಾನೆಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನ ಹೊರಗೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇನ್ನುಳಿದ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡ್ರಮ್‌ನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಸಹೋದರಿಯ ಮುಂದೆಯೇ ಕ್ರೌರ್ಯ

ತಂದೆಯ ದೇಹವನ್ನ ಅಕ್ಷತ್ ಕತ್ತರಿಸುವುದನ್ನ ಆತನ ಸಹೋದರಿ ನೋಡಿದ್ದಳಂತೆ. ಆಕೆಯನ್ನ ಬೆದರಿಸಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿದ ನಂತರವೂ ದೇಹವನ್ನ ತುಂಡರಿಸಿದ್ದಾನೆಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಮನ್ವೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಾದ ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಸಂಶಯದ ಮೇರೆಗೆ ಮನೆ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದಾಗ ಡ್ರಮ್‌ನೊಳಗೆ ದೇಹದ ಅವಶೇಷಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಆರೋಪಿಯನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಆತ ಕೃತ್ಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇರಳಂ! ರಾಜಧಾನಿ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರ ಕಣ್ಣು..

ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ವೀರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ತಂಡ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿವೆ. ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯು ಪೋಷಕರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ದುರಂತಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.  

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

father's murderMurder caseUttar pradeshLucknowshooting

Trending News