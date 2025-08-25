ಇಎಂಐ, ಕೈ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತೆಯನ್ನೇ ಹ*ತ್ಯೆಗೈದ ಆಟೋ ಚಾಲಕ

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಆಟೋ ಸಾಲದ ಕಂತು (ಇಎಂಐ) ಮತ್ತು ಕೈಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಹಣವಿಲ್ಲದೆ, ತನ್ನ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತೆಯನ್ನೇ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಲೆಗೈದ ಆಟೋ ಚಾಲಕನೊಬ್ಬನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತೆಯರನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿ ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಲಾಗಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 16 ರಂದು ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯ ಸೇತುವೆಯ ಕೆಳಗೆ ಅಪರಿಚಿತ ಮಹಿಳೆಯ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ತನಿಖೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು, ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರ ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಮೃತ ಮಹಿಳೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಹಿಂದೂಪುರದ ನಿವಾಸಿ ಅರ್ಚನಾ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಹಿಂದೂಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಸಿಪಿಐ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಮತ್ತು ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಪಿಎಸ್ಐ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಮೃತ ಅರ್ಚನಾಳ ಮೊಬೈಲ್ ಕರೆ ವಿವರಗಳನ್ನು (ಸಿಡಿಆರ್) ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಆಕೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ರಾಕೇಶ್ ಎಂಬಾತ ಆಕೆಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕರೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮೂಲತಃ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವಿರೂಪಸಂದ್ರದ ನಿವಾಸಿಯಾದ ರಾಕೇಶ್ನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ, ಆತ ತನ್ನ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಸಂಚು:
ಆರೋಪಿ ರಾಕೇಶ್, ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಆಟೋ ಇಎಂಐ, 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೈಕ್ ಸಾಲ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕೈಸಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ. ಮದುವೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಕಾರಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅರ್ಚನಾ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರಾಕೇಶ್ಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರೂ ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿಯರಂತೆ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅರ್ಚನಾಳ ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ದ ರಾಕೇಶ್, ಅದನ್ನು ದೋಚಲು ಕೊಲೆಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದಲೇ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ:
ರಾಕೇಶ್ ತನ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತೆ ನಿಹಾರಿಕಾಳಿಗೆ ತನ್ನ ಕಷ್ಟ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಅರ್ಚನಾಳನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಸರ ದೋಚಲು ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದ ನಿಹಾರಿಕಾ, ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಅಂಜಲಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಅಂಜಲಿ, ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ನವೀನ್ನನ್ನು ಜೊತೆಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಅಂಜಲಿ ವಾಸವಿದ್ದ ಪಿಜಿ ಮಾಲೀಕರ ಇಟಿಯೋಸ್ ಕಾರನ್ನು ಪಡೆದು ಹಿಂದೂಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಂದು, ಮೂವರೂ ಹಿಂದೂಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ, ಊಟದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚನಾಳನ್ನು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ, ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕತ್ತಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಆಂಧ್ರದ ಚಿಲಮತ್ತೂರು ಬಳಿ ಕಾರಿನಲ್ಲೇ ವೇಲ್ನಿಂದ ಅರ್ಚನಾಳ ಕುತ್ತಿಗೆ ಬಿಗಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ, ಮೃತದೇಹವನ್ನು ನಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಸೇತುವೆಯ ಬಳಿ ಎಸೆದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಂತರ, ಕದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಮತ್ತು ಓಲೆಯನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 2.19 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಅಡಮಾನವಿಟ್ಟು, ಬಂದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತೀರಿಸಿ, ಉಳಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಮೋಜು-ಮಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ, ರಾಕೇಶ್ ಮತ್ತು ಅಂಜಲಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಇತರ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ನವೀನ್ ಮತ್ತು ನಿಹಾರಿಕಾಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತೀವ್ರ ಶೋಧ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.