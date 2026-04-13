ನಿಮ್ಮ ಬೆಕ್ಕಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೆಕ್ಕು 4 ಮರಿ ಹಾಕಿದೆ..! ಕ್ಯಾಟ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಫೈಟ್

ಸಾಕು ಬೆಕ್ಕುಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ನಿವಾಸಿಗಳ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾರಾಮಾರಿ ನಡೆದೋಗಿದೆ. ಬೆಕ್ಕುಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದ ಜಗಳ ಕೊನೆಗೆ ಪೊಲೀಸರೇ ಬಂದು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಕಪಕ್ಕ ಮನೆಯವರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದ್ದ ಎರಡು ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಕಥೇ ಏನು ಅಂತ ನೀವೆ ನೋಡಿ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 13, 2026, 06:19 PM IST
    • ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಬೆಕ್ಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಬೆಕ್ಕು.
    • ಸಾಕು ಬೆಕ್ಕುಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ನಿವಾಸಿಗಳ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾರಾಮಾರಿ ನಡೆದೋಗಿದೆ.
    • ಬೆಕ್ಕುಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದ ಜಗಳ ಕೊನೆಗೆ ಪೊಲೀಸರೇ ಬಂದು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು : ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ.. ಬೆಕ್ಕಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದ ಜಗಳ, ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ಬಿಡಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಹೌದು. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಬೆಕ್ಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಬೆಕ್ಕು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಬೆಕ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಮರಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೇ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 

ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಗಂಡು ಬೆಕ್ಕಿನಿಂದ, ನಮ್ಮನೆ ಹೆಣ್ಣು ಬೆಕ್ಕು 4 ಮರಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದೆ. ಇದೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಬೆಕ್ಕಿನ ಮನೆಯರು, ಗಂಡು ಬೆಕ್ಕಿದ್ದ ಮನೆಯವರ ಮೇಲೆ ನಿಗಿ ನಿಗಿ ಕೆಂಡವಾಗಿದ್ರಂತೆ.. ಈ ನಾಲ್ಕು ಮರಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳನ್ನ ನೀವೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ, ನಾಲ್ಕು ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿಗಳನ್ನ ತಂದು ಗಂಡು ಬೆಕ್ಕು ಇದ್ದವರ ಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎರಡು ಮನೆಯವರ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಬೆಕ್ಕು ಮರಿಗಳನ್ನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಜಗಳ ಮತ್ತಷ್ಟು ತಾರಕಕ್ಕೇ ಏರಿದೆ. ಇಡೀ ಏರಿಯಾದ ಜನರಿಗೆ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಎರಡು ಮನೆಯವರು ಕಿರುಚಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.. ಇವ್ರ ಜಗಳ ನೋಡಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೂಡಲೇ 112 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ..

ಇನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಎರಡು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಬೈದು ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಗಳ ಮಾಡದಂತೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಎರಡು ಬೆಕ್ಕಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ರಾದ್ದಾಂತವೇ ನಡೆದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೀಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

