ಶೀಲ ಶಂಕಿಸಿ 57 ರ ಪತ್ನಿಯ ಕಥೆ ಮುಗಿಸಿದ 65 ರ ಪತಿ..! ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಂಥಾ ಅನುಮಾನ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸೇರಿರುವ ಜನ. ತಂದೆ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಮಗಳು.ಈ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು 57 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ವೃದ್ಧೆಯ ಸಾವು. ಹೌದು ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಣ್ತಿರುವ ದೇವಿ ಎಂಬಾಕೆಯೇ ಪತಿಯಿಂದಲೇ ಕೊಲೆಯಾಗಿರೋ ವೃದ್ಧೆ. ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರುವ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬಾತನೇ ಹೆಂಡತಿ ಕೊಂದ ಪಾಪಿ ಪತಿ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಕುಮಾರ್ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 40 ವರ್ಷಗಳಾಗಿತ್ತು. ಕುಮಾರ್ ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ದೇವಿ ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ 40 ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಮನಸ್ತಾಪ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಪ್ರವಾಸ ಹೋದಾಗಿನಿಂದ ಕುಮಾರ್ಗೆ ದೇವಿ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಅದೂ ಕೂಡ ಡ್ರೈವರ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಕೆ ಸಲುಗೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಳು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಜಗಳ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಾಳೆ ಸಂಜೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದ 4 ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಬಂದ್..! ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯದೇ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಡಿ..
ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೂಡಲಪಾಳ್ಯ ಬಳಿಯ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ರಾತ್ರಿ 12.45 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಲಗಿದ್ದ ಪತ್ನಿ ದೇವಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ಪತಿ ಕುಮಾರ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ನಂತರ ಮಗನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಬಂದು ನೋಡು. ನಾನು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತೀನಿ ಎಂದಿದ್ದನಂತೆ.
ಕೂಡಲೇ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳು, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ತಂದೆ ಕುಮಾರ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಪಟ್ಟು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಂತಹ ತಂದೆಯೇ ನಮಗೆ ಬೇಡ. ಜಾಮೀನು ಅಂತ ಏನಕ್ಕೂ ನಾವು ಮುಂದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆತ ಜೈಲಿನಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಮಗಳು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾಳೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಾಸಕರ ಪ್ರವಾಸದ ಮೇಲೆ ಡಿಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಣ್ಣು : ಫಾರೀನ್ ಟೂರ್ಗೆ ಹೋದವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ..?
ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿ ಪತಿ ಕುಮಾರ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಅಂದರೂ ಬರೋಬ್ಬರಿ 40 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದಾಂಪತ್ಯ ನಡೆಸಿದ ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜೀವನದ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಕುಮಾರ್ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನಪಟ್ಟು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ತಾನು ಜೈಲುಪಾಲಾಗಿರೋದು ವಿಪರ್ಯಾಸವೇ ಸರಿ.