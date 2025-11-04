English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Crime
  • ನೋಟಿನ ಮಳೆ ಸುರಿಸ್ತಿವಿ ಅಂತಾ ಜನರಿಗೆ ಉಂಡೇನಾಮ : ಕಳ್ಳ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸೇರಿ ಹಲವರು ಅಂದರ್

ನೋಟಿನ ಮಳೆ ಸುರಿಸ್ತಿವಿ ಅಂತಾ ಜನರಿಗೆ ಉಂಡೇನಾಮ : ಕಳ್ಳ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸೇರಿ ಹಲವರು ಅಂದರ್

ಅದು ಕಿಲಾಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್. ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣದ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ಮಂಕುಬೂದಿ ಎರಚುತ್ತಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಈಗ ಪೊಲೀಸರ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Nov 4, 2025, 08:07 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು : ಈ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಿಡಿ. ಕತ್ತೆಗೆ ಆಗುವ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ರು ಮಾನಗೇಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಣದ ಮಳೆ ಸುರಿಸ್ತಿವಿ ಅಂತಾ ಜನರನ್ನು ನಂಬಿಸಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇದೇ ಗ್ಯಾಂಗನ್ನು ಹಲಸೂರು ಗೇಟ್ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ನೀಡಿದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಜಾಲವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ.

ಹೌದು.. 2000 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖಬೆಲೆಯ 70 ಟ್ಯಾಂಪರ್ ಮಾಡಲಾದ ನೋಟುಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ನೋಟುಗಳು ಮೂಲತಃ ಅಸಲಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ಸೀರಿಯಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿರುಚಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರ್‌ಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಲಸೂರು ಗೇಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಈ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಕರಾಮತ್ತು ಬಯಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹತ್ವದ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೇಸ್ : ಟ್ರಯಲ್‌ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಹೊರಬರುವ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಸ

ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿಗಲಕು ದುಡ್ಡಿನ ಮಳೆ ಬರಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ವಂಚನೆ ಜಾಲದ ಸತ್ಯಾಂಶ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಬಸವರಾಜ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಸತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಮೋಹನ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬ ಮೂವರು ನಕಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇವರು ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ವೇಷ ಧರಿಸಿ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೀರೀಸ್‌ನ ನೋಟುಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟರೆ ದುಡ್ಡಿನ ಮಳೆ ಬರಿಸುವುದಾಗಿ ಜನರನ್ನು ನಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 2018ರ ಎಚ್‌ಎಸ್ (HS) ಸೀರೀಸ್‌ನ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖಬೆಲೆಯ 100 ನೋಟುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ದುಡ್ಡಿನ ಮಳೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ನೋಟುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಮಾಯಕ ಗ್ರಾಹಕರು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿ, ಡಬಲ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಪಲ್ ಹಣದ ಆಸೆಗೆ ಬಿದ್ದು, ಈ ಎಚ್‌ಎಸ್ ಸೀರೀಸ್ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಾಸಕ ಹೆಚ್.ವೈ.ಮೇಟಿ ರವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಂತಾಪ

ನಂತರ ನಕಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ನದಿ ಅಥವಾ ಕೆರೆಗಳ ಬಳಿ ಪೂಜೆಗೆಂದು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಪೂಜೆಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ಬರಬೇಕು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅಥವಾ ಇತರರು ಜೊತೆ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪೂಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನೋಟುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಕ್ಕಾಗಿವೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಮೇಲೆದ್ದರೆ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಗ್ರಾಹಕರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಏಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಕಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಆ ನೋಟುಗಳ ಸಮೇತ ಪರಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರು.

ಈ ವಂಚನೆ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಬಾರಕ್ ಎಂಬಾತ ನೋಟುಗಳ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಗಳನ್ನ ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಮೂಲ ಅಸಲಿ ನೋಟುಗಳ ಇಸವಿ ಮತ್ತು ಸೀರೀಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಟ್ಯಾಂಪರ್ ಮಾಡಿದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಅಮಾಯಕ ಗ್ರಾಹಕರು ನಕಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಬಳಿ ದುಡ್ಡಿನ ಮಳೆ ಆಸೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ಹೆಚ್ ವೈ ಮೇಟಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ

ವಂಚಕರು ಈ ಟ್ಯಾಂಪರ್ ಮಾಡಿದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಏಜೆಂಟರ ಮೂಲಕ ಚಲಾವಣೆಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಏಜೆಂಟರು ಅಮಾಯಕರಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಟ್ಯಾಂಪರ್ ನೋಟುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ 20 ರಿಂದ 40 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ ಅಸಲಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಅಮಾಯಕರಿಂದ ಪಡೆದ ಅಸಲಿ ಹಣವನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ 70 ಟ್ಯಾಂಪರ್ ಮಾಡಲಾದ ನೋಟುಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿಯಾಗಿ, ಆರ್‌ಬಿಐ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದವು.

ಈ ವಂಚನೆ ಜಾಲ ಬೆಂಗಳೂರು, ಯಾದಗಿರಿ, ಹಾವೇರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿತ  ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 18 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 2 ಸಾವಿರ ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನೋಟುಗಳು ಟ್ಯಾಂಪರ್ ಆಗಿವೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನೋಟುಗಳನ್ನು ತಿರುಚಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನೂ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಂಬೋರು ಇರೋವರೆಗೂ ವಂಚಿಸುವವರು ಇದ್ದೆ ಇರ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಜನ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

