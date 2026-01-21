ಬೆಂಗಳೂರು : ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಅವನು ಹುಚ್ಚನಾಗಿದ್ದ. ದೂರದ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೀಸುವಂತೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನಂತೆ. ಈ ಪಾಗಲ್ ಪ್ರೇಮಿಯ ಕಿರುಕುಳ ತಾಳಲಾರದೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗದ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಈ ಮಹಿಳೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಮಹಿಳೆಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು ಹರಿಯಾಣ ಮೂಲತ ಸುದೀರ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂಧಿತ ಆಸಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹರಿಯಾಣದಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗದ ಮಹಿಳಾ ಠಾಣಾ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಬರದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹರಿಯಾಣದಿಂದ ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಆಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಮಹಿಳಾ ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಮಹಿಳೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುವ ನ್ಯೂಟ್ರೀಷಿಯನ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯುವತಿಗೆ ಪೀಡಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಅಶ್ಲೀಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಸೆ ನೀಡ್ತಿದ್ದ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಶ್ಲೀಲ ಮೆಸೇಜ್ ಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದನಂತೆ.ಅಲ್ಲದೆ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಮೆಸೇಜ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಹಿಂಸೆ ನೀಡ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿ ಸುದೀರ್ ಕುಮಾರ್ ನನ್ನ ಬಂಧನ ಮಾಡಿರೋ ದಕ್ಷಿಣ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಅಲ್ಲದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆದು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮೂಲಕ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಿದೆ.