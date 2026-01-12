English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ತಂದೆಯನ್ನೇ ರಾಡ್‌ನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಂದ ಪಾಪಿ ಪುತ್ರ! ಈ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ್ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ..

ಆಸ್ತಿ ಕೊಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ತಂದೆಯನ್ನ ನಿರ್ಧಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಕೊಂದು ತನ್ನ ರಾಕ್ಷಸ ಸ್ವರೂಪ ತೋರಿದ್ದಾನೆ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿರೋದೆಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೈಲ್ಸ್.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Jan 12, 2026, 02:05 PM IST
  • ಆತ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ವೃದ್ಧೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ‌ ವ್ಯಕ್ತಿ
  • ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಘರ್ಷಣೆ

ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ತಂದೆಯನ್ನೇ ರಾಡ್‌ನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಂದ ಪಾಪಿ ಪುತ್ರ! ಈ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ್ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ..

ಆತ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ವೃದ್ಧೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ‌ ವ್ಯಕ್ತಿ.. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ಹಿನ್ನಲೆ ಪತಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಬೇರೊಂದು ಊರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ಜೊತೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಂದು ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು.. ನೆನ್ನೆ ಸಂಜೆಯೂ ಆಸ್ತಿ ಕೇಳಲು ಬಂದಿದ್ದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಗ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.. ಆಸ್ತಿ ಕೊಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ತಂದೆಯನ್ನ ನಿರ್ಧಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಕೊಂದು ತನ್ನ ರಾಕ್ಷಸ ಸ್ವರೂಪ ತೋರಿದ್ದಾನೆ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿರೋದೆಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೈಲ್ಸ್.. 

ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ಹಿನ್ನಲೆ ಪತಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು.. ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಘರ್ಷಣೆ.. ನನ್ನೆ ಸಂಜೆ ತಂದೆಯೊಡನೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದಿದ್ದ ಮಗ.. ಆಸ್ತಿ ಕೊಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಂದೆಯನ್ನೆ ಮುಗಿಸಿದ ಪಾಪಿ ಪುತ್ರ.. ಹೌದು ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿರೋದು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರಿಸಾವೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರು ಸತೀಶ್ ವಯಸ್ಸು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ. ಈತ ತನ್ನ ವೃದ್ಧೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಇದೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ‌ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈತನ ಹೆಂಡತಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ಹಿನ್ನಲೆ ಈತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿರುವಾಗಲೇ ತನ್ನ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು  ಕೆ.ಆರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ಸತೀಶ್ ಮೂಲತಃ ಕೆ. ಆರ್ ನಗರದವರಾಗಿದ್ದು ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ತಂದೆ ಕೊಟ್ಯಾಂತರ ರೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಸ್ವಯಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ವಯಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಸತೀಶ್ ತಂದೆ ಸತ್ತ ನಂತರ ಸತೀಶ್ ತಾಯಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಜಮೀನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದು ಆಕೆಯನ್ನ ತನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸತೀಶ್ ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಎರಡು ಮದುವೆಯನ್ನ ಸತೀಶ್ ಈ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಆಗಿದ್ನಂತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಗಮನಿಸಿದ್ದ ಆತನ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ದಾವೆ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಹಿರಿಸಾವೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈತನ ಪತ್ನಿ‌ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಆಸ್ತಿ ನಮಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಇರುವ ಆಸ್ತಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರೋ ಸ್ವಯಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಠ ಹಿಡಿದ್ದರಂತೆ ಸತೀಶ್. ಇದೇ ಸಂಬಂಧ ಸೋಮವಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಕೂಡ ಇತ್ತಂತೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ನೆನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಈ ಸತೀಶ್‌ರ ಕಿರಿಯ ಮಗ ರಂಜಿತ್ ಎಂಬಾತ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆ ಹಿರಿಸಾವೆಗೆ ಬಂದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಇಲ್ವಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಸತೀಶ್ ನನ್ನ ರಾಡ್ ನಿಂದ ಗಂಭೀರ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಿರಿಸಾವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ಹಿನ್ನಲೆ ದೂರಾದ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿದ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಸತೀಶ್ ಕುತ್ತು ತಂದುಕೊಂಡ್ರೆ. ಆಸ್ತಿ ಕೊಡದ ತಂದೆಯನ್ನೆ ಮುಗಿಸಿ ಮಗ ಪೊಲೀಸರ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾನೆ.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

...Read More

