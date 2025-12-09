English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಗಾಂಜಾ ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತನ ಕಥೆ ಮುಗಿಸಿ, ಹೆಣದ ಪಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ ಕ್ರೂರಿ! 

ಅವ್ರೆಲ್ಲಾ ಇನ್ನೂ ಮೀಸೆ ಚಿಗುರದ ಹುಡುಗ್ರು, ಆಗ್ಲೇ ಎಣ್ಣೆ, ಸೀಗರೇಟ್, ಗಾಂಜಾದಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಚಟಕ್ಕೆ ದಾಸರಾಗಿದ್ರು. ಒಟ್ಟಿಗೇ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದ ನಾಲ್ವರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗಿತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬನ ಭೀಕರ ಮರ್ಡರ್ ನಡುದು ಹೋಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಆ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಉಳಿದ ಸ್ನೇಹಿತರೇ.. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 9, 2025, 07:21 PM IST
ಹಾಸನ : ಬರೀ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇ ಕೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಾ ಮೃತದೇಹದ ಸಮೇತ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ... ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದ್ದು ಯಾಕೆ..? ಭೀಕರ ಮರ್ಡರ್ ನಡೆದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ..? ಎಲ್ಲದ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Add Zee News as a Preferred Source

ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಮೃತದೇಹದ ಸಮೇತ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ ಕೊಲೆಪಾತಕರು... ವಿಡಿಯೋ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಜಾಗವನ್ನು ಗುರುತುಮಾಡಿ ಮರ್ಡರ್ ಜಾಗ ಹುಡುಕಿದ ಪೊಲೀಸರು.. ಸ್ನೇಹಿತನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿರೋ ದುರುಳರು.. ಹೌದು, ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ, ಕೊನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಾ ಪೊಲೀಸರ ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೇ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರೋದು ಹಾಸನ ನಗರದಲ್ಲಿ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಚ್‌ ಆಯ್ತು 5201314.! ಭಾರತೀಯರೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಾಡಿದ ಸಂಖ್ಯೆ

ನಗರದ ಬೆಂಗಳೂರು - ಮಂಗಳೂರು ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ( 24 ) ಎಂಬ ಯುವಕಕನ್ನು ಕೊಂದು ಕೊಲೆಗಾರರು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೀರ್ತಿ ಹಾಸನ ತಾಲೂಕಿನ ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವನಾಗಿದ್ದು, ಹಾಸನ ನಗರದ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಆದ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಜಜ್ಜಿ ಕೊಲೆ‌ ಮಾಡಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಂದ ಬಳಿಕ ಕೀರ್ತಿ ಮೃತದೇಹದ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನಾವು ಕೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಾ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಎಂಬ ಆರೋಪಿ ಜೊತೆ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಾಸನ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಎಎಸ್ಪಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ‌ ನೇತೃತ್ವದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಭೇಟಿ‌‌ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆಯೇ ನಡೆದಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋ ವಿಡಿಯ ಫೊಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿ ಕೊಲೆಯಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೆಯಾದ ಕೀರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕೊಲೆಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಎಣ್ಣೆ ಗಾಂಜಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಒಡೆದಾಡಿಕೊಂಡು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಂದಿರಬಹುದೆಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿಗಳ‌ ಸಿಕ್ಕಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ನಿಖರ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.‌

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಯಜಮಾನ’ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಹೊಸ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಯಮುನಾ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಎಂಟ್ರಿ

ಸಂಜೆ ಆಗೋದೇ ತಡಾ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರೋ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹಲವು ಹುಡುಗರು ಆಟೋ ಹಾಗೂ ಬೈಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗಾಂಜಾ ಸೇವಿಸಿ, ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ. ಇನ್ನಾದ್ರೂ ನಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೆಯುವ ಇಂತಹ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದರೆ ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಬೇಕಿದೆ.

