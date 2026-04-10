English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Crime
ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್‌, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಕಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ..!

Anchor-ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೊರಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಭಯಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮನೆಗೆ ಓಡೋಡಿ ಬಂದ್ರು.ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದ್ರು ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ. ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ದುರಂತವೇ ನಡೆದುಹೋಗಿತ್ತು.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 10, 2026, 10:41 PM IST
    ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ
    • ಇನ್ಸ್ ಟ್ರಾಗ್ರಾಂ ಡೆತ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಕಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ತನುಶ್ರೀ
    • ಎಕ್ಸಾಂ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿ ಜೀವನವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.

Trending Photos

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ 5 ಗಿಡಗಳು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು.. ಫ್ಯಾನ್, ಕೂಲರ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ..! ಇವು ನೈಸರ್ಗಿಕ AC
camera icon6
Indoor plants for cooling
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ 5 ಗಿಡಗಳು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು.. ಫ್ಯಾನ್, ಕೂಲರ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ..! ಇವು ನೈಸರ್ಗಿಕ AC
ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಘಳಿಗೆ ಆರಂಭ, ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ!
camera icon6
Venus Transit
ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಘಳಿಗೆ ಆರಂಭ, ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ!
ಸ್ವಂತ ಕರೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲದ ಏಕೈಕ ದೇಶ! ಆದರೂ ಇದುವೇ ಯುರೋಪಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ..
camera icon5
GK
ಸ್ವಂತ ಕರೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲದ ಏಕೈಕ ದೇಶ! ಆದರೂ ಇದುವೇ ಯುರೋಪಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ..
ಹಿರಿಯ ನಟ ಸುಮನ್‌ ಮೇಲೆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ..! ಸಂಚಲನಕಾರಿ ರಹಸ್ಯ ಬಹಿರಂಗ
camera icon5
Actor Suman
ಹಿರಿಯ ನಟ ಸುಮನ್‌ ಮೇಲೆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ..! ಸಂಚಲನಕಾರಿ ರಹಸ್ಯ ಬಹಿರಂಗ
ಬೆಂಗಳೂರು : ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧರಿಸೋ ಎಕ್ಸಾಂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ಕಸಿಯುತ್ತೆ. ಇಂತದ್ದೆ ಒಂದು ದುರ್ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.ಮನೋರಾಯನ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಜತೆ ವಾಸವಿದ್ದ ತನುಶ್ರೀ ಎಂಬ ಈ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನಿನ್ನೆ ಎಕ್ಸಾಂ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿ ಜೀವನವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೌದು‌‌, ನಿನ್ನೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎಕ್ಸಾಂ ಬರೆದಾಗಲಿಂದಲೂ ಟಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತಂಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ತನುಶ್ರೀ ಭಯದಿಂದಲೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ಲು. ಅವಳ ಆತಂಕದಂತೆ ಎರಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ಲು. ಇದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿಹೋದ್ಲು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ Fielding SET ಅಂತಾ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಕಿ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆಯಲ್ಲೇ ನೇಣಿಗೆ ಕೊರಳೊಡಿದ್ದಾಳೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ... ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ದೋಷ..! ಶೀಘ್ರವೇ ಮರು ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ "ಪರಿಷ್ಕೃತ ಫಲಿತಾಂಶ' 

ತನುಶ್ರೀ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನೋಡಿದ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಆಕೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆಪ್ ಬಂತು‌‌. ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಜತೆ ಮನೆ ಬಳಿ ಓಡಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ತನುಶ್ರೀ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ಲು ಬಳಿಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸ್ನೇಹಿತೆ ತಂದೆ ತನುಶ್ರೀಯನ್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು ಅಷ್ಟರಾಗಲೇ ತನುಶ್ರೀ ಜೀವ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು.

ಸದ್ಯ ತನುಶ್ರೀಯದ್ದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಂತಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.ಹೆಬ್ಬಾಳ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು,ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿ‌ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆನೇ ಹೇಳಿ ಒಮ್ಮೆ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಜೀವನವೇ ಮುಗಿತು ಅಂತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಮುಂದೆ  ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಕಾಯುವ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

CrimeStudentPUC results2nd puc studentPUC exams

Trending News