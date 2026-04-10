ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್‌, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಕಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ..!

ಬೆಂಗಳೂರು : ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧರಿಸೋ ಎಕ್ಸಾಂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ಕಸಿಯುತ್ತೆ. ಇಂತದ್ದೆ ಒಂದು ದುರ್ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.ಮನೋರಾಯನ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಜತೆ ವಾಸವಿದ್ದ ತನುಶ್ರೀ ಎಂಬ ಈ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನಿನ್ನೆ ಎಕ್ಸಾಂ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿ ಜೀವನವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಹೌದು, ನಿನ್ನೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎಕ್ಸಾಂ ಬರೆದಾಗಲಿಂದಲೂ ಟಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತಂಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ತನುಶ್ರೀ ಭಯದಿಂದಲೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ಲು. ಅವಳ ಆತಂಕದಂತೆ ಎರಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ಲು. ಇದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿಹೋದ್ಲು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ Fielding SET ಅಂತಾ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಕಿ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆಯಲ್ಲೇ ನೇಣಿಗೆ ಕೊರಳೊಡಿದ್ದಾಳೆ.
ತನುಶ್ರೀ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನೋಡಿದ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಆಕೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆಪ್ ಬಂತು. ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಜತೆ ಮನೆ ಬಳಿ ಓಡಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ತನುಶ್ರೀ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ಲು ಬಳಿಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸ್ನೇಹಿತೆ ತಂದೆ ತನುಶ್ರೀಯನ್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು ಅಷ್ಟರಾಗಲೇ ತನುಶ್ರೀ ಜೀವ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು.
ಸದ್ಯ ತನುಶ್ರೀಯದ್ದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಂತಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.ಹೆಬ್ಬಾಳ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು,ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆನೇ ಹೇಳಿ ಒಮ್ಮೆ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಜೀವನವೇ ಮುಗಿತು ಅಂತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಮುಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಕಾಯುವ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ.