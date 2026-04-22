ಕಂಠಪೂರ್ತಿ ಕುಡಿಸಿ, ಬಾಡು ತಿನ್ನಿಸಿ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಕೊಂ**ಬಿಟ್ಟ ಬೇಟೆಗಾರ

Kollegala Crime News: ಕಳ್ಳಬೇಟೆ ಮತ್ತು ನಾಡಬಂದೂಕು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟವನನ್ನೇ ಕೊ*ದು ಠಾಣೆಗೆ ಶರಣಾದ ಘಟನೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲೂಕಿನ ಸುರಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಿದ್ದವನು ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನೇ ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ವರದಿ..
ಆತ ನಾಡಬಂದೂಕು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆಂದು ಕರೆದು ಕಂಠಪೂರ್ತಿ ಕುಡಿಸಿ ರಾಡ್ ನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಸ್ನೇಹಿತನ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಮುಗಿಸಿರುವ ಅಮಾನವೀಯ ಘಟನೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲೂಕಿನ ಸುರಪುರದ ಜಮೀನೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಣಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ(45) ಮೃತ ದುರ್ದೈವಿ. ಕಳ್ಳ ಬೇಟೆಗಾರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ(45) ಎಂಬಾತ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮತ್ತು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಊರಿನವರಾಗಿದ್ದು, ಪಾರ್ಟಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ಕಂಠಪೂರ್ತಿ ಕುಡಿಸಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ ನಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಕೊಂ*ದಿದ್ದಾನೆ.
ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ?
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ಮೊದಲು ಕಳ್ಳ ಬೇಟೆ ಹಾಗೂ ಆಕ್ರಮ ನಾಡ ಬಂದೂಕು ಹೊಂದಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣನೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಖಚಿತ ಪಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಇವನನ್ನು ಮುಗಿಸಲೇಬೇಕು ಎಂದು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರೈತನಾಗಿದ್ದು ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಮೀನಿನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುವುದನ್ನೇ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಂಠಪೂರ್ತಿ ಕುಡಿಸಿ ಕೊ*ದು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ.
ಮೃತರ ಕುಟುಂಬದವರು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತಲ್ಲ ಎಂದು ಗೋಳಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಕೊ*ಲೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆಯವರ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೊ*ದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಾನೇ ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ, ಪದೇ ಪದೇ ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಮಾಂಬಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ಎಸ್ಪಿ ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಂಬಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿದಾರನ ಕೊ*ಲೆ ಹಿಂದೆ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ ಕಾರಣವಿದೆ ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಮದುವೆಯಾಗಿ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿ 3 ದಿನಕ್ಕೆ ವಧು ಸಾ*ವು..! ಇದು ಕೊ*ಲೆಯೋ.. ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಯೋ..?
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಯೋಗೇಶ್ ಗೌಡ ಪ್ರಕರಣ: ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸೇರಿ 16 ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ