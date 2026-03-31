ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ಕಿ ಪತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ..! ಪತಿಯ ಸಾವು ಕಂಡು 17 ನೇ ಪ್ಲೋರ್ ನಿಂದ ಬಿದ್ದು ಪತ್ನಿ ಸುಸೈಡ್..! 

ಬೆಂಗಳೂರು: ಆ ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಟೆಕ್ಕಿಗಳು. ಕೈ ತುಂಬಾ ಸಂಬಳ. ತೆಲಂಗಾಣದಿಂದ ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅಂತರ್ ಧರ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿದ್ರು.ಆದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ನಿನ್ನೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.ಅರೇ ದಂಪತಿಗೆ ಅಂತದ್ದು ಏನಾಯ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿವಿ ನೋಡಿ.
ಈ ದಂಪತಿ ಫೋಟೊಗಳನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ.ಭಾನು ಚಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಸಾಜಿಯಾ ದಂಪತಿ ಇವ್ರು.ಮೂಲತಃ ತೆಲಂಗಾಣದವರು.ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೊತ್ತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಖಾಸಗಿ ಅಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ರು.ಭಾನುಚಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ.ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಕಾಲೇಜು ಗೆಳತಿ ಸಾಜಿಯಾ ಜೊತೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿದ್ದ.ಅಂತರ್ ಧರ್ಮೀಯ ವಿವಾಹ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸ ಕಳೆದಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಭಾನುಚಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾನಿಸಿಕವಾಗಿ ಬಳಲಿದ್ದನಂತೆ.ನಿನ್ನೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿಂದಂತೆ ಪತ್ನಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಪತಿ ಭಾನು ಚಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ರೂಮಿಗೆ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಇತ್ತ ಪತ್ನಿ ಸಾಜಿಯಾ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಳಗಿನಿಂದ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಸಮೇತ ಬಾಗಿಲನ ಹೊಡೆದು ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಪತಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಾಳೆ.ಆ ಬಳಿಕ ಆಕೆಯೂ ಸಹ ಅಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ನ 17 ನೇ ಫ್ಲೋರ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗೆ ಹಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.ಅಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿವಾಸಿಗಳು ಪೊಲೀಸ್ರಿಗೆ ವಿಚಾರ ಮುಟ್ಟಿಸಿದಾಗ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪೊಲೀಸ್ರು, ಸೊಕೋ ಟೀಂ ಕರೆಸಿ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಂಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಕೊತ್ತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡೆರಡು ಯುಡಿಆರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
ಡೆತ್ ನೋಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಜಿಯಾಳದ್ದು ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಭಾನು ಚಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಸದ್ಯ ಕೊತ್ತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ರು ದಂಪತಿಗಳ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಸಂಬಂಧ ತನಿಖೆ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆನೇ ಹೇಳಿ.ಸುಂದರ ಜೀವನ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ದಂಪತಿ ಹೀಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದು ದುರಂತವೇ ಸರಿ.