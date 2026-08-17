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Husband Wife Crime: ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ, ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ಪತಿರಾಯ; ಭುವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ಕೊ+ಲೆ!

Crime News: ವಿಜಯನಗರ (Vijayanagar) ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೀಲ ಶಂಕಿಸಿ ಪತಿಯೇ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 17, 2026, 08:01 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 08:01 PM IST
Husband Wife Crime: ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ, ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ಪತಿರಾಯ; ಭುವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ಕೊ+ಲೆ!

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Prajwal B

Prajwal B

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