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ರೀಲ್ಸ್ ಹುಚ್ಚು, ಗಂಡನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಉಟವಿಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಸುಖವಿಲ್ಲ : ನೂತನ ದಂಪತಿ ಸಂಸಾರ ಕೊ*ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ!

ಅವ್ರು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರು.ಬಿಹಾರ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಬದುಕು ಬಂಗಾರವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಗಲಾಟೆ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಪತ್ನಿಯ ಹತ್ಯೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ವಾರದ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿ ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಕೊಲೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ಪೊಲೀಸರೇ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..
 

Written ByKrishna N K
Published: Aug 07, 2026, 07:14 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 07:14 PM IST
ರೀಲ್ಸ್ ಹುಚ್ಚು, ಗಂಡನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಉಟವಿಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಸುಖವಿಲ್ಲ : ನೂತನ ದಂಪತಿ ಸಂಸಾರ ಕೊ*ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ!

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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