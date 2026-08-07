/ರೀಲ್ಸ್ ಹುಚ್ಚು, ಗಂಡನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಉಟವಿಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಸುಖವಿಲ್ಲ : ನೂತನ ದಂಪತಿ ಸಂಸಾರ ಕೊ*ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ!

ಬೆಂಗಳೂರು : ಜುಲೈ 27 ರಂದು ಕುಂಬಳಗೋಡಿನ ಗೇರುಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಘನಘೋರವೇ ನಡೆದು ಹೋಗಿತ್ತು, ನಾಲ್ಕನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆರೋಪಿ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋಕೆ ಹೆಚ್ಚೇನು ಸಮಯ ಬೇಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಂಡ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದು, ಆತನೆ ಕೊಲೆಗಾರ ಅನ್ನೋದು ಖಾತ್ರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆತನ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು ಹೊರಟ ಕುಂಬಳಗೋಡು ಪೊಲೀಸರು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ನಕ್ಸಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದವನ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆತಂದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಕೊಲೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಹೌದು.. ಪತ್ನಿ ರೀಮಾ ಕುಮಾರಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದ ಪತಿ ಧೀರಜ್ ಕುಮಾರ್ ನನ್ನ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆತಂದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆತ ನೀಡಿದ್ದ ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ವಿರೋಧ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಕಳೆದ 10 ತಿಂಗಳಿಂದ ಗೇರುಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ದಿನ ದೂಡ್ತಿದ್ರು.. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಮಧ್ಯೆ ವೈಮನಸ್ಸು ಉಂಟಾಗಿತ್ತು..
ರೀಲ್ಸ್ ಹುಚ್ಚು ಇದ್ದ ರೀಮಾ ಕುಮಾರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ.. ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಾಲ ಕಳಿತಾ ಇದ್ರು.. ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಕೆ ಮಾತ್ರ ತಿಂದು ಗಂಡನಿಗೆ ಊಟ ಕೂಡ ನೀಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ.. ಇದು ಈತನ ಕೋಪ ನೆತ್ತಿಗೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು.. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ.. ಪತ್ನಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೂ ಸಹಕರಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ.
ಅಲ್ಲದೇ ವಾಪಸ್ಸು ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಾ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು.. ಕೊಲೆಯಾದ ದಿನ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದ್ದು, ಪತ್ನಿ ಪತಿಗೆ ದೊಣ್ಣೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಆತ ವೇಲ್ ನಿಂದು ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಸುಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಬಳಿಕ ತಲೆಗೆ ಕವರ್ ಸುತ್ತಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.. ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನದ ಬಳಿಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸನೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಸ್ನೇಹಿತೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ..
ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೆ ವೈಮನಸ್ಸು ಇದ್ದರು ಮಾತನಾಡಿ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತ್ತು. ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಸಾವಿರಾರು ಕನಸು ಹೊತ್ತು ಬಂದ ಜೋಡಿಯು ದುರಂತ ಅಂತ್ಯವನ್ನೇ ಕಂಡಿದೆ...