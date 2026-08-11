/ಅತ್ತೆ ಮಾವನಿಗೂ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಸೊಸೆ! ಮದುವೆಯಾದ ಮೂರೇ ದಿನಕ್ಕೇ ತಲಾಕ್... ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೆತ್ತವರ ಅಲೆದಾಟ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮದುವೆ ಎಂದರೆ ಹೊಸ ಬದುಕಿನ ಆರಂಭ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸಂತೋಷವೇ ಕಣ್ಣೀರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಮದುವೆಯಾದ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ಪತಿ ‘ನೀ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ, ಅತ್ತೆ-ಮಾವನಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಬಳಿಕ ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿಸಿನೀರು ಹಾಕಿ, ಕೊನೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ‘ತಲಾಕ್’ ಹೇಳಿ ಹೊರಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಪತಿಯ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಿದ್ದವರ ಮೇಲೂ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಕುಟುಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ FIR ದಾಖಲಿಸಲು ಹಣದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಆರೋಪವೂ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಮದುವೆಯಾದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಕಿರಿಕ್
ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಪದ ಪ್ರಕಾರ, ಯುವತಿಯ ಮದುವೆಯನ್ನು ಶೇಕ್ ಉಪ್ರಾನ್ ಎಂಬ ಯುವಕನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮದುವೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಹಣ ಹಾಗೂ ಕಾರು ಸೇರಿದಂತೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಆದರೆ ಮದುವೆಯಾದ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ಪತಿಯ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ‘ನೀ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಪತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹೊಸ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಯುವತಿಗೆ ಪತಿಯ ಈ ವರ್ತನೆ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಅತ್ತೆ-ಮಾವನಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಆರೋಪ
ಪತಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಅತ್ತೆ-ಮಾವ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸೊಸೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪತಿ ಹಾಗೂ ಆತನ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಕುಟುಂಬ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪತಿ ಬೇರೆ ಮಹಿಳೆಯ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ದೂರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವೂ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಪತ್ನಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ, ಬಿಸಿನೀರು
ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಕುಟುಂಬ ಮಾಡಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವೆಂದರೆ, ಪತಿ ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದು. ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಪತ್ನಿಯ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿನೀರು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಯುವತಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ನೊಂದಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದರಿಂದ, ಮಗಳ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಲಾಕ್ ಆರೋಪ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ತಲಾಕ್ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯೂ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಪದ ಪ್ರಕಾರ, ಪತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪತ್ನಿಗೆ ‘ತಲಾಕ್, ತಲಾಕ್’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಹಿಂಸೆ ನಡೆಸಿ, ನಂತರ ತಲಾಕ್ ಹೇಳಿ ಹೊರಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಇದೀಗ ಕುಟುಂಬದ ನ್ಯಾಯದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಜಮೀರ್ ಪಿಎ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಶಾಸಕ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರ ಪಿಎ ಮಹ್ಮದ್ ಅಯೂಬ್ ಪಾಷಾ ವಿರುದ್ಧ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಕುಟುಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಅಯೂಬ್ ಪಾಷಾ ಅವರ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ಶೇಕ್ ಉಪ್ರಾನ್ಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಅಯೂಬ್ ಪಾಷಾ ಎನ್ನುವುದು ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಪ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದಾಗ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವ ಬದಲು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರ ಪರ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವನ್ನು ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಕುಟುಂಬ ಮಾಡಿದೆ.
ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ, ಪಿಎ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೈದು ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವೂ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಕುಟುಂಬ
ಮಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿರುವ ಹಿಂಸೆ ಹಾಗೂ ತಲಾಕ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಪಡೆಯಲು ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಕುಟುಂಬ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. FIR ದಾಖಲಿಸಲು ₹3 ಲಕ್ಷ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಈ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
FIRಗೆ ₹3 ಲಕ್ಷ ಬೇಡಿಕೆ?
ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನಂಜೇಗೌಡ ವಿರುದ್ಧ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಕುಟುಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದೆ. FIR ದಾಖಲಿಸಲು ₹3 ಲಕ್ಷ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡದೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ವಾಸಿಂ ಮೂಲಕ ಹಣದ ಡೀಲ್ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದೂ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಳಿಬಂದಿರುವ ಈ ಆರೋಪಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಬೇಕಿದೆ.
₹1.20 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟ ತಂದೆ
ಮಗಳ ಬದುಕು ಸರಿಯಾಗಬೇಕು, ಆಕೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ತಂದೆ ₹1.20 ಲಕ್ಷ ಹಣ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹಣ ನೀಡಿದ್ದಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಹಣ ನೀಡಿದ ನಂತರವೂ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಕುಟುಂಬದ ಅಳಲು.
ಕ್ಯಾಶ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಆರೋಪ
ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ತಂದೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನಂಜೇಗೌಡ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹಣ ಕೇಳಿದ್ದರು ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಹಣವನ್ನು ಫೋನ್ಪೇ ಮೂಲಕ ನೀಡಬೇಡಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಆರೋಪವೂ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಹಣ ನೀಡಿದರೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮೂಲಕ ಡೀಲ್?
ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ವಾಸಿಂ ಅವರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. FIR ದಾಖಲಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆ, ಕರೆ ವಿವರ ಅಥವಾ ಹಣದ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.
ಹಣ ಪಡೆದು ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿದ್ರಾ?
ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಕುಟುಂಬ ಮಾಡಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವೂ ಇದೆ. ಹಣ ಪಡೆದ ನಂತರ ಯುವಕನ ಮನೆ ಎದುರು ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಈ ಆರೋಪ ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕೃತ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ತನಿಖೆಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಬೇಕಿದೆ.
ಚಿನ್ನ, ಹಣ, ಕಾರು ನೀಡಿದ್ದ ಕುಟುಂಬ
ಮಗಳ ಮದುವೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ತಂದೆ ಚಿನ್ನ, ಹಣ ಹಾಗೂ ಕಾರು ಸೇರಿದಂತೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮಗಳ ಬದುಕು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೀಡಿದ್ದ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಹಣವೇ ಇದೀಗ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೊರೆಯಾಗಿರುವಂತಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಪತಿಯ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕುಟುಂಬವೇ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರ ಮನೆಗಳ ಸುತ್ತ ಅಲೆದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಜಮೀರ್ ಮನೆಗೂ ತೆರಳಿದ ಕುಟುಂಬ
ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಕಾರ, ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಶಾಸಕ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೂ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ, ಪಿಎ ಮಹ್ಮದ್ ಅಯೂಬ್ ಪಾಷಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೈದು ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಡಾಯಿಸಿತು ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರ ಪಿಎ ಮೇಲೆ ಇಂತಹ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅಥವಾ ಅವರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಹೊರಬಂದಿದೆಯೇ ಎಂಬುದೂ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.
ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಆರೋಪ
ನ್ಯಾಯ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವೂ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಈ ಆರೋಪದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಅಲೆದಾಟ
ಒಂದೆಡೆ ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪತಿಯಿಂದ ಹಿಂಸೆ, ಹಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಲಾಕ್ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅತ್ತೆ-ಮಾವರಿಂದ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ. ಇದರ ನಡುವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ FIR ದಾಖಲಿಸಲು ಹಣ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಿಎ ವಿರುದ್ಧವೂ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಹೊರತರಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ನ್ಯಾಯ ಸಿಗೋದು ಯಾವಾಗ?
ಮಗಳ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಚಿನ್ನ, ಹಣ, ಕಾರು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಗಳ ಬದುಕು ಹಾಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ತಂದೆ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು, ಮಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗಬೇಕು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮಿಂದ ಪಡೆದ ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಕುಟುಂಬದ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನವರೆಗೂ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬ ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯತ್ತ ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಕುಟುಂಬ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಪತಿ, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿಸಲಾದ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಲಭ್ಯವಾದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.
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