ಮದುವೆಯಾಗಿ 11 ವರ್ಷಗಳಾದ್ರೂ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ : ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾ ಬೆದರಿಸುತ್ತಿದ್ದವ ಚಾಕು ಇರಿದೇಬಿಟ್ಟ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಸಂಸಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಸಂಸಾರವೇ ಮೂರಾಬಟ್ಟೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು ಅದೇ. ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಪ್ರಸನ್ನ ಅಲಿಯಾಸ್ ಚಂದು ಅಂತಾ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ನಿವಾಸಿ. ಈಕೆ ಆತನ ಪತ್ನಿ ದೇವಿಕಾ ಅಂತಾ.
ಮದುವೆಯಾಗಿ 11 ವರ್ಷವಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬಂತೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಇದ್ರೂ. ಆದ್ರೆ ಈ ಚಂದುಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಅನುಮಾನ. ಜೊತೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆಯೋ ಚಟ ಬೇರೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದನಂತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಸಹ ಅಡವಿಟ್ಟು ಮಜಾ ಉಡಾಯಿಸಿದ್ದನಂತೆ. ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದ ದೇವಿಕಾ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗಂಡ ಪ್ರಸನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ಲು.
ದೇವಿಕಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ಲು. ಆದರೆ ಪ್ರಸನ್ನಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಡತಿಯ ಮೇಲಿನ ಅನುಮಾನ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೆಂಡತಿ ದೂರ ಹೋದ್ಲು ಅಂತಾ ಆಕೆಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದನಂತೆ. ಇದರಿಂದಲೂ ದೇವಿಕಾ ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ಲು. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಇವನ ಕಾಟ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಳಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆಗಾಗ ದೇವಿಕಾಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಯಾವನೋ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಜೊತೆ ನೀನು ಚಕ್ಕಂದ ಆಡ್ತೀಯಾ. ನಿನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾ ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದೇವಿಕಾ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ಲು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದ.
ಆದ್ರೆ ಹಳೇ ಚಾಳಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದ ಈತ ಕಳೆದ 17 ತಾರೀಖು ದೇವಿಕಾಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹಣ ಕೊಡು ಅಂತಾ ಕಿರಿಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ದೇವಿಕಾ ನನ್ನ ಬಳಿ ಹಣ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಇದರಿಂದ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಿದ್ದ ಪ್ರಸನ್ನ 18ನೇ ತಾರೀಖು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೇವಿಕಾಳ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದ. ಹೆಂಡತಿ ನೋಡಿದವನೇ ನಿನಗೆ ಬೇರೆಯವನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆ, ಕೈಗೆ ಇರಿದು ಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.
ಇನ್ನೂ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕರು ದೇವಿಕಾಗೆ ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಚಾಕು ಇರಿದಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ದೇವಿಕಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಳಿಕ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಹೆಂಡತಿಗೆ ಚೂರಿ ಇರಿದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದ ಪ್ರಸನ್ನನ್ನು ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಜೈಲಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆನೇ ಇರಲಿ.. ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಸನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕುಡಿತದ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಸಂಸಾರದ ಜೊತೆ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ದುರಂತವೇ ಸರಿ.