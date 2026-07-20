/ಅತ್ತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ, ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ; ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಹೆಂಡತಿಯ ಕೊ*ಲೆ!

Mother-in-law-in-laws illicit relationship: ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಗಳನ್ನೂ ಮೀರಿಸುವಂತಹ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅತ್ತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ಯುವಕ, ಅದೇ ಸಂಬಂಧ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅತ್ತೆಯ ಮಗಳನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ. ಆದರೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ತಿಂಗಳು ಕಳೆಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನಗೊಂಡು ಆಕೆಯನ್ನ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ತನ್ನದೇ ಬೆಡ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಆರು ಅಡಿ ಆಳದ ಹಳ್ಳ ತೋಡಿ ಶವವನ್ನ ಹೂತು, ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಭೀಕರ ಕೃತ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಮೋಹಿದಾನ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ಶಂಷೇರ್ ಎಂಬ ಯುವಕ. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ, ಅನುಮಾನ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕೂ ಅಂಶಗಳಿಂದ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಅತ್ತೆಯೊಂದಿಗಿನ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧವೇ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶಂಷೇರ್ಗೆ ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಅತ್ತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗಳನ್ನೇ ಶಂಷೇರ್ಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಆ ಮಹಿಳೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದಳು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮದುವೆಯಾದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಿಂದ ಕಳೆದ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶಂಷೇರ್ ಮತ್ತು ಮೋಹಿದಾನ್ ಅವರ ವಿವಾಹ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನದ ಬೆಂಕಿ
ಮದುವೆಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಕಳೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ನಡುವೆ ಶಂಷೇರ್ಗೆ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆಂಬ ಅನುಮಾನ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಅನುಮಾನ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ದಂಪತಿ ನಡುವೆ ನಿರಂತರ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಜುಲೈ 11ರಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದೆ. ಕೋಪದ ಭರದಲ್ಲಿ ಶಂಷೇರ್ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಮೋಹಿದಾನ್ ಮೇಲೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹಲವು ಬಾರಿ ಇರಿದು ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಡ್ರೂಮ್ನಲ್ಲೇ ಶವ ಹೂತು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶಕ್ಕೆ ಯತ್ನ
ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಶಂಷೇರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗದೇ, ಶವವನ್ನ ಮರೆಮಾಚುವ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಮನೆಯ ಬೆಡ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಂಚದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಆರು ಅಡಿ ಆಳದ ಹಳ್ಳ ತೋಡಿ, ಪತ್ನಿಯ ಶವವನ್ನ ಹೂತು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರಿಗೂ ಅನುಮಾನ ಬಾರದಂತೆ ನೆಲವನ್ನ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವು ಸಿಗದಂತೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಪೊಲೀಸರ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಯತ್ನ!
ಕೊಲೆ ನಡೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಜುಲೈ 13ರಂದು ಶಂಷೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆಂದು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪತ್ನಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಳು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣವೆಂದು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಅನುಮಾನಗೊಂಡರು.
ಹೊಸ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಅನುಮಾನ
ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಶಂಷೇರ್ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಬೆಡ್ರೂಮ್ನ ಮಂಚದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಭಾಗವನ್ನ ಅಗೆದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. ಆಗ ಸುಮಾರು ಆರು ಅಡಿ ಆಳದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೋಹಿದಾನ್ ಅವರ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಪೊಲೀಸರು ಶಂಷೇರ್ನನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆತ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆಂದು ತನಿಖಾ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ – ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರೋಪಿ ಶಂಷೇರ್ನನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅತ್ತೆಯ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧದ ಆರೋಪ, ಮದುವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಗೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣ
ಈ ಪ್ರಕರಣ ಕೇವಲ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದೊಳಗಿನ ವಿಶ್ವಾಸ, ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಅನುಮಾನ ಮತ್ತು ಕ್ರೂರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನ ಇದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಕೊಂದು ಅದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅದೂ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯ ನೆಲದಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂತು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ನಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಆಗ್ರಹ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣದ ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳನ್ನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಲೆ, ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.