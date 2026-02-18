ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ಕಿರಿಕ್ : ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಮಗನಿಂದ ತಂದೆಯ ಕೊ*ಲೆ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಈ ಪೋಟೊದಲ್ಲಿರುವ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪ. 70 ವರ್ಷದ ಈತ ಇಂದಿರಾನಗರ ಬಳಿಯ ದೂಪನಹಳ್ಳಿ ನಿವಾಸಿ. ನಿವೃತ್ತ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ಈತ ದೂಪನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ..ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು..
ಅದ್ರೆ ಅಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಪದೇ ಪದೇ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೈಮನಸ್ಸು ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ವೃದ್ದ ಮುನಿಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಾದ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್,ಗಜೇಂದ್ರ ನಡುವೆ ಜಗಳವಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮುನಿಕೃಷ್ಣ ನಾಯಿ ಹಿಡಿದು ಮನೆ ಮುಂಭಾಗ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು..ಈ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ತನ್ನ ತಂದೆ ಜೊತೆಗೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ..ನಂತರ ತಲೆಗೆ ಹಾಕಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ರಾಡ್ ನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಚಾಕು ಇರಿದಿದ್ದಾನೆ.. ಈ ವೇಳೆ ವೃದ್ದ ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರು ಎಚ್ಎಎಲ್ ನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ..ಎರಡು ದಿನದಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೇ ಸಾವಾಗಿದ್ದಾರೆ..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: SSLC ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕೊಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಸೊಸೆ ದಿವ್ಯಾ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಇಂದಿರಾನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ..ಮುನಿಕೃಷ್ಣ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಭಾಗವನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಆರೋಪಿ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿಗೆ ವಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ..ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಈ ರೀತಿ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹರಿದಾಡ್ತಿದ್ದು,ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಪುತ್ರ ಗಜೇಂದ್ರ ಹೆಸರು ಕೂಡಾ ಇದ್ದು ಆತನ ಪತ್ನಿಯೇ ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು,ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಆತನ ತಪ್ಪು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ತಂದೆ ಉಸಿರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಮಗ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ನನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಇಂದಿರಾನಗರ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ..ಅದೇನೆ ಇರಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಅಪ್ಪ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನೆ ಸವೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅದ್ರೆ ಆಸ್ತಿ, ಹಣ ಅಂತಾ ಪಾಪಿ ಪುತ್ರ ಹೆತ್ತಪ್ಪನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು,ವಿಪರ್ಯಾಸವೇ ಸರಿ..