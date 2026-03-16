ಗಿಳಿಶಾಸ್ತ್ರ ನಂಬಿ 35 ಲಕ್ಷ ಕಳೆದುಕೊಂಡ IT ಅಧಿಕಾರಿ: ಖತರ್ನಾಕ್ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಖಾಕಿಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇ ರೋಚಕ!

ಬಡ್ತಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ ಗಿಣಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯ ಮಾತು ನಂಬಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲೇ ನಡೆದಿರುವ ಈ ಘಟನೆ ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ತಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಹಣ ಹಾಗೂ ಆಭರಣ ದೋಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಗಿಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುವ ಶೇಖರ್ ಎಂಬಾತನ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತಿನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು, ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ವಂಚಿಸಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಶೇಖರ್ನನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಮೂವರು ಪೊಲೀಸರು ಸಾ*ವು
ಏನಿದು ಘಟನೆ..?
ಸಂತ್ರಸ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೋರಮಂಗಲದ ಐಟಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಭಾರತಿ ನಗರದ ಶ್ರೀ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಶೇಖರ್ನ ಪರಿಚಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಆರೋಪಿ, ʼಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಿನಿ... ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗುತ್ತದೆʼ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿದ್ದ. ʼಮುಖ ನೋಡಿ ಜಾತಕ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಿನಿ.. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿʼ ಎಂದಿದ್ದ. ಅದರಂತೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಲು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಹಣ ಪಡೆದು ಪೂಜೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದ. ನಂತರ ಪದೇ ಪದೇ ಐಟಿ ಆಫಿಸರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಶೇಖರ್ ಬಳಿ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಗಿಳಿಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದ. ಬಡ್ತಿ & ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಎಂದಿದ್ದ.
ಶೇಖರ್ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಧಿಕಾರಿ ಆತನಿಗೆ 35 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 194 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 1.3 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 20ರಂದು ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಆಭರಣಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿ, ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದ.
ಮರುದಿನ ಆಭರಣ ಹಿಂತಿರುಗಿಸದಿದ್ದಾಗ ಅಧಿಕಾರಿ ಆತನನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಪೂಜೆ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಒಂದು ವಾರ ಸತಾಯಿಸಿದ್ದ. ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾ ಶಾಸಕರ ಖರೀದಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಯತ್ನ
ಪದೇ ಪದೇ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಆರೋಪಿ ಹೆದ್ದರಿಸಿದ್ದನಂತೆ. ಆತನ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಹೆದರಿದ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಭಾರತೀನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಆತನ ಬಳಿಯಿರುವ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಂಚಕ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ,ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬೆದರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.