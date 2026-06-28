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ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಬರ್ಬರ ಹ*ತ್ಯೆ : ಪ್ರತೀಕಾರದ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊ*ಲೆ.. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌!

ದಶಕದ ಹಿಂದಿನ ಹತ್ಯೆಯೊಂದರ ಸೇಡಿನ ಕಿಚ್ಚು ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಈ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಂತಿದೆ. ಹೌದು.. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜೆ.ಪಿ. ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ರಾಜಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ಹಲ್ಮುರ್ಕ್ ರಾಜಾನ ಭೀಕರ ಹತ್ಯೆಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಕುಖ್ಯಾತ ರೌಡಿ ‘ಸ್ಟಾಂಡ್ ಕುಟ್ಟಿ’ ಮರ್ಡರ್‌ ಕಾರಣ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ.. 

Written ByKrishna N K
Published: Jun 28, 2026, 08:41 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 08:41 PM IST
ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಬರ್ಬರ ಹ*ತ್ಯೆ : ಪ್ರತೀಕಾರದ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊ*ಲೆ.. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌!
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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