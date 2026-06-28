/ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಬರ್ಬರ ಹ*ತ್ಯೆ : ಪ್ರತೀಕಾರದ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊ*ಲೆ.. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಯಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿಳಿದ ಹಂತಕರ ಗ್ಯಾಂಗ್, ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಮರೆತು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಲ್ಮುರ್ಕ್ ರಾಜಾನನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿದ ಹಂತಕರನ್ನು ನೋಡಿ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ರಾಜಾ, ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಓಡೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಬಂದ ಮೂರು ಜನ ಹಂತಕರು ಆತನನ್ನು ಬಿಡದೇ ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಕೆಡವಿ ಮಚ್ಚುಗಳಿಂದ ಮನಸೋಇಚ್ಛೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಯ್ತು ಹಂತಕರ ಕ್ರೌರ್ಯ! : ಇಡೀ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹತ್ತಿರದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿವೆ. ಬಿಳಿ ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಓರ್ವ ಹಂತಕ ತಾನು ತಂದಿದ್ದ ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ರಾಜಾನ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬಲವಾಗಿ ಬೀಸಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಂಪು ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹಂತಕ ರಾಜಾನ ತಲೆ ಮತ್ತು ಎದೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಮನಬಂದಂತೆ ಕೊಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ. ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು, ಜೀವ ಉಳಿಸು ಎಂದು ಎಷ್ಟೇ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ ಕರುಣೆ ತೋರದ ಹಂತಕರು, ಆತನಿಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತಲೇ ಉಸಿರು ಚೆಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಹಂತಕರು ತಾವು ಬಂದಿದ್ದ ಯಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ..
ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಈ ಭೀಕರ ರಕ್ತಪಾತ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಮುಂದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಂತಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಚ್ಚು ಹಾಗೂ ಅವರ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಜನ ಮೂಕಪ್ರೇಕ್ಷಕರಂತೆ ನೋಡತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಜೀವ ಭಯದಿಂದ ಓಡಿಹೋದರು. ಕೊನೆಗೆ ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದಾಗಿ ಹಲ್ಮುರ್ಕ್ ರಾಜಾ ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಬೀದಿ ಹೆಣವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಹಳೇ ಹಗೆತನವೇ ಈ ಭೀಕರ ಹತ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಂತಕರಿಗಾಗಿ ಜಾಲ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.