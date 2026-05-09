Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Crime
  • /ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗೇಟ್ : 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಸಾ*ವು, ಮತ್ತೊಂದು ಮಗು ಗಂಭೀರ

ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗೇಟ್ : 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಸಾ*ವು, ಮತ್ತೊಂದು ಮಗು ಗಂಭೀರ

ರಾಜಧಾನಿಯ ಉತ್ತರ ತಾಲೂಕಿನ ದ್ವಾರಕಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಘಟನೆಯೊಂದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಗಾತ್ರದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗೇಟ್ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ, ಐದು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಮೂರು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.

Written ByKrishna N KUpdated byKrishna N K
Published: May 09, 2026, 09:23 PM IST|Updated: May 09, 2026, 09:24 PM IST
ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗೇಟ್ : 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಸಾ*ವು, ಮತ್ತೊಂದು ಮಗು ಗಂಭೀರ

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಓವರ್‌ನಲ್ಲೇ 11 ಬಾಲ್‌ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ ಪೇಸ್‌ ಬೌಲರ್‌.. ಇದೊಂದು ಅವಮಾನ!

ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಓವರ್‌ನಲ್ಲೇ 11 ಬಾಲ್‌ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ ಪೇಸ್‌ ಬೌಲರ್‌.. ಇದೊಂದು ಅವಮಾನ!

IPL 202637 min ago
2

ABD, ಕೊಹ್ಲಿಯ ಅದೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಕೂಡ ಫಿನೀಶ್.. ಓಪನರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್‌ನಿಂದ ಬ್ರೇಕ್‌!

Gujarat Gill1 hr ago
3

ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗೇಟ್ : 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಸಾ*ವು, ಮತ್ತೊಂದು ಮಗು ಗಂಭೀರ

Gate collapse2 hrs ago
4

ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ "ವಿಜಯ್‌ ಯುಗ" ಪ್ರಾರಂಭ: ನಾಳೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ದಳಪತಿ ಪದಗ್ರಹಣ

TVK CM Vijay2 hrs ago
5

ಗದ್ದುಗೆ ಹಿಡಿಯಲು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಅಸ್ತ್ರ : ಮೇ 20ರೊಳಗೆ ಡಿಕೆಶಿ ಕನಸು ಈಡೇರುತ್ತಾರಾ?

DK Shivakumar2 hrs ago